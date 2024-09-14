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Posted 14 сентября, 12:06

Published 14 сентября, 12:06

Modified 14 сентября, 13:50

Updated 14 сентября, 13:50

Полиция начала проверку после нападения омича на двух девочек-подростков

Полиция начала проверку после нападения омича на двух девочек-подростков

14 сентября 2024, 12:06
Фото: 1MI
В сети распространилась информация о нападении омича на подростков, по этому факту начала проверку полиция.

Накануне в городских пабликах распространилась информация о том, что пьяный омич напал на подростков, которые сидели во дворе его дома. Инцидент произошел 10 сентября, в результате две девочки обратились в медучреждение с разными травмами.

«Мужчина был недоволен тем, что школьницы сидели на площадке и попытался выгнать их. Когда этого сделать не удалось, он атаковал девочек. Одна из них оказалась в его руках: он тянул ее за воротник, хватал за шею и душил. Когда другие девушки начали снимать происходящее на видео, агрессор попытался забрать у них телефон, в результате чего вырвал ноготь у одной из них и разбил устройство», — рассказывает о ситуации пользователь в паблике «Инцидент Омск».

Автор поста также отмечает, что подростки были трезвы.

В региональном УМВД Городу55 сообщили, что сейчас по факту произошедшего проводится проверка. Все участники конфликта опрошены.

«Предварительно установлено, что между двумя подростками и 38-летним жителем дома по улице 12 Декабря произошел конфликт. В результате этого две девочки с ушибами и другими травмами обратились в медицинское учреждение», — добавили в полиции.
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#Анастасия Баянова#Полицейские#Полиция#Омск#Омская область#Нападение#Новости#Конфликт
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