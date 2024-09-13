gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 сентября, 05:41

Published 13 сентября, 05:41

Modified 13 сентября, 07:00

Updated 13 сентября, 07:00

Омичка заплатит 700 тысяч за «пьяный» удар по знакомому

Толкнула с лестницы. Омичка заплатит 700 тысяч за избиение приятеля

13 сентября 2024, 05:41
Фото: 1MI

Омичка заплатит 700 тысяч за «пьяный» удар по знакомому

Мужчина получил серьезные травмы. Его доставили на вертолете в больницу. Все это привело к внушительным чекам за лечение.

В Омской области суд вынес решение по делу с насилием. Как рассказали в прокуратуре, 32-летняя женщина, которая в феврале 2024 года в состоянии алкогольного опьянения толкнула знакомого с лестницы, будет выплачивать ему компенсацию за моральный вред и расходы на лечение.

В результате падения мужчина получил тяжелые телесные повреждения, а его транспортировка в больницу была осуществлена санитарной авиацией. Стоимость эвакуации превысила 280 тысяч рублей, а расходы на лечение — около 180 тысяч рублей.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании денежных средств с виновной в ущерб пострадавшего. Суд удовлетворил исковые требования и обязал женщину выплатить потерпевшему 250 тысяч рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда, а также заплатить в доход государства более 460 тысяч рублей за транспортировку и лечение.

Ранее Город55 рассказывал о случае в омской школе. Там педагог получила травму на лестнице.

Среди учебного дня. Омский педагог получила травму на лестнице
Узнать подробнее
#Кристина Антоносян#Омск#Омская область#Прокуратура#Суд#Россия#Новости#Насилие
Подпишитесь
Популярное