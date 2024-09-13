Толкнула с лестницы. Омичка заплатит 700 тысяч за избиение приятеля

В Омской области суд вынес решение по делу с насилием. Как рассказали в прокуратуре, 32-летняя женщина, которая в феврале 2024 года в состоянии алкогольного опьянения толкнула знакомого с лестницы, будет выплачивать ему компенсацию за моральный вред и расходы на лечение.