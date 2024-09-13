Тракторные махинации: в Омске вспомнили о давнем приговоре Геннадию Рулю

Posted 13 сентября, 03:30
Published 13 сентября, 03:30
Modified 13 сентября, 03:30
Updated 13 сентября, 03:30
В истории о конфликте фермера Геннадия Руля из Калачинского района с компанией «Руском-Агро» появились новые подробности. Точнее, речь идет о хозяйственной деятельности Руля, которая, если верить сообщениям СМИ, уже приводила к столкновениям с законом.
Автор «Блога омских расследований» в своей очередной заметке приложил много усилий, чтобы доказать, что Руль не является успешным бизнесменом. По его словам, все юрлица, связанные с этим фермером, оказывались убыточными и закрывались, а деятельность одной из этих фирм, ОАО «Золотая Нива», имела следствием тюремный срок для Руля — директора и учредителя.
Городу55 удалось выяснить, что в общей сложности Руль был связан с 9 бизнес-активами. Это ОАО «Золотая Нива», ООО «Золотая Нива-Агро», «Грейн», «Племзавод Первомайский» и «Сибирь Агро» (учредитель и руководитель), ООО «Сибирь» и «Соверпром-Т» (только учредитель), ЗАО «Золотой колос» и ООО «Кольцовское» (только руководитель). Действующим юрлицом сейчас является только «Кольцовское», из которого Руль ушел в апреле 2018 года.
«Золотая Нива» была ликвидирована еще в 2005 году, причем в предшествовавшие этому событию годы финансовые результаты компании постоянно ухудшались: годовая выручка уменьшилась с 50 млн рублей в 2000 году до 22 млн в 2001-м и 12 в 2002-м, а прибыль (3,9 млн рублей в 2000 году) превратилась в убыток (800 тысяч в 2001-м и 4,5 млн в 2002-м).
«Золотая Нива-Агро» в те же годы была стабильно убыточной, выручка «Золотого колоса» увеличилась почти вчетверо (с 2,9 до 10,5 млн как раз в первый год без Руля в качестве руководителя, 2006-й). «Племзавод Первомайский» при Руле в качестве руководителя увеличил было выручку с 15 до 24 млн рублей, но потом скатился до 1,76 млн, а 4 млн рублей годового дохода превратились в 5 млн рублей убытка.
Получается, историй успеха здесь нет. То же можно сказать и о Таисии Петровне Руль, которая, по данным блогера, является женой фермера: она владела долями и/или была руководителем 11 бизнес-активов, в числе которых те же племзавод, «Грейн» и «Сибирь Агро», а также компании «Росток», «Полюс», «Пирс», «Елена Риг» и др. Все эти фирмы были признаны недействующими в диапазоне от 2006 до 2022 года.
Заявление блогера об уголовном преследовании Геннадия Руля нашло подтверждение в «Федерал Пресс». Это СМИ писало в 2008 году со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Омской области, что Оконешниковский районный суд признал Руля виновным по статьям УК № 160 («присвоение или растрата, совершенные в крупном размере») и 159 («мошенничество, совершенное в крупном размере»). Бизнесмен заключил с германской фирмой FRANZ KIRCHFELD GMBH & CO KG контракт на поставку оборудования для переработки в пищевое масло семян рапса и подсолнечника на 15 млн марок. И дальше все пошло не по плану.
«В мае 2000 года Геннадий Руль, которому как директору ОАО „Золотая Нива“ было вверено имущество предприятия, растратил два комбайна на общую сумму 624 тыс. немецких марок, — пишет „Федерал Пресс“. — Для этого он изготовил фиктивную накладную, согласно которой ОАО „Золотая Нива“ передавала двум работникам общества в качестве погашения задолженности по заработной плате два комбайна, каждый из которых был оценен в 70 тысяч рублей».
Позже Руль отправил 7 немецких комбайнов на ремонт в Германию, сделав формальным отправителем не «Золотую Ниву», на которой уже было введено внешнее управление, а КФХ «Руль Т.П.», оформленное на жену. В результате техника вернулась в Россию, поменяв владельца. Кроме того, по данным «Федерал Пресс», Руль оформил фиктивные договоры на закупку 12 тракторов и 5 комбайнов и получил благодаря этому госсубсидию на 8 млн рублей.
В итоге суд приговорил Руля в августе 2008 года к 3 годам 8 месяцам общего режима и к выплате ущерба в 15 млн рублей.
Блогер делает из всего этого вывод о том, что БК55 помогает фермеру Рулю создать репутацию успешного предпринимателя, чтобы улучшить его позиции в конфликте с «Руском-Агро». Напомним: эта компания ищет в Калачинском районе земельный участок для строительства птицефабрики, и Руль заявил, что на него осуществлялось давление, чтобы он передал «Руском-Агро» свою землю.