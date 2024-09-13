Тракторные махинации: в Омске вспомнили о давнем приговоре Геннадию Рулю

Получается, историй успеха здесь нет. То же можно сказать и о Таисии Петровне Руль, которая, по данным блогера, является женой фермера: она владела долями и/или была руководителем 11 бизнес-активов, в числе которых те же племзавод, «Грейн» и «Сибирь Агро», а также компании «Росток», «Полюс», «Пирс», «Елена Риг» и др. Все эти фирмы были признаны недействующими в диапазоне от 2006 до 2022 года.