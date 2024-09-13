Омичам назвали новую величину ключевой ставки

Posted 13 сентября, 14:40
Published 13 сентября, 14:40
Modified 13 сентября, 14:42
Updated 13 сентября, 14:42
Сегодня, 13 сентября, совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б. п., до 19,00% годовых. Причиной повышения, по прежнему, остается высокий уровень инфляции.
«Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%. Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году». — сообщили в омском отделении Банка.
Следующее заседание Совета директоров Банка России по вопросу уровня ключевой ставки запланировано на 25 октября 2024 года, там она вновь может подняться.