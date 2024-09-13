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Posted 13 сентября, 14:40

Published 13 сентября, 14:40

Modified 13 сентября, 14:42

Updated 13 сентября, 14:42

Иллюстрация

Омичам назвали новую величину ключевой ставки

13 сентября 2024, 14:40
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация
В Банке России назвали новую величину ключевой ставки — теперь она равняется 19%.

Сегодня, 13 сентября, совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б. п., до 19,00% годовых. Причиной повышения, по прежнему, остается высокий уровень инфляции.

«Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%. Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году». — сообщили в омском отделении Банка.

Следующее заседание Совета директоров Банка России по вопросу уровня ключевой ставки запланировано на 25 октября 2024 года, там она вновь может подняться.

Омичей предупредили об увеличении ключевой ставки до 18%
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Россия#Новости#Ключевая ставка
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