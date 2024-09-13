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Posted 13 сентября, 09:43

Published 13 сентября, 09:43

Modified 16 сентября, 03:17

Updated 16 сентября, 03:17

Дачница раскрыла способ, который поможет плодовым деревьям удачно пережить зиму

Дачница раскрыла способ, который поможет плодовым деревьям удачно пережить зиму

13 сентября 2024, 09:43
Фото: 1MI
Садовод Светлана поделилась рецептом удобрения, которое поможет плодовым деревьям пережить зиму и заметно увеличить их продуктивность в следующем году.

Садовод Светлана Городецкая рассказала, как готовит плодовые деревья к зиме. У нее есть собственный метод, который не только помогает растениям пережить холода, но и существенно увеличивает их продуктивность.

«Этот способ проверен годами и всегда приносит хорошие результаты. Кроме того, это еще и весьма быстродействующее средство — эффект будет заметен уже в следующем сезоне», — рассказала Светлана изданию «Аргументы и Факты».

Первый шаг — нужно сделать канавку небольшой глубины по периметру всего приствольного круга дерева. Расстояние от ствола дерева до канавки должно быть около полуметра. После чего в это углубление необходимо поместить разные органические отходы: это могут быть обрезки травы, ботва огородных растений, картофельная кожура, арбузные корки или остатки несъеденных фруктов и овощей.

Далее, когда яму удалось заполнить до конца, в нее нужно залить раствор фунгицида — он поможет избежать грибковых болезней растения. Потом компост надо хорошо увлажнить и накрыть слоем земли, получается гумус.

«За зиму растительные остатки перегниют и насытят почву питательными элементами, это положительно скажется на состоянии деревьев и обеспечит высокую урожайность», — добавила садовод.
Фото: 1MI.

Светлана также отметила, что в канавку можно заложить уже созревший перегной, перепревший навоз или торф. Затем к органическим компонентам нужно добавить минеральные удобрения. Расчет удобрения такой: по три стакана каждого вида удобрения на дерево и по одному стакану на куст.

Косточковые культуры, например вишню, сливу, черешню или абрикос, можно удобрить кальцием — подойдет как минеральное удобрение (пример — кальциевая селитра), так и органическое — это может быть измельченная в порошок яичная скорлупа.

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#Анастасия Баянова#Новости#КЦ#Дом и сад
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