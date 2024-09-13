Дачница раскрыла способ, который поможет плодовым деревьям удачно пережить зиму

Первый шаг — нужно сделать канавку небольшой глубины по периметру всего приствольного круга дерева. Расстояние от ствола дерева до канавки должно быть около полуметра. После чего в это углубление необходимо поместить разные органические отходы: это могут быть обрезки травы, ботва огородных растений, картофельная кожура, арбузные корки или остатки несъеденных фруктов и овощей.