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Posted 11 сентября, 08:25

Published 11 сентября, 08:25

Modified 11 сентября, 08:38

Updated 11 сентября, 08:38

Иллюстрация

Лесное изобилие: омичи собирают богатый урожай ягод

11 сентября 2024, 08:25
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

Омичи поделились рекордными уловами ягод из лесов

Жители Омска делятся своим богатым урожаем в паблике «Грибники Омска и Омской области». Они собирают бруснику, шиповник, ежевику и боярышник.

Каждое лето и начало осени Омская область превращается в настоящий рай для любителей «тихой охоты». Термин, известный каждому жителю региона, обозначает не только сбор грибов, но и ягод, которые в изобилии растут в местных лесах и на полях. Этот сезон стал особенно успешным для омичей, которые с энтузиазмом и азартом отправляются на поиски природных даров.

Игорь Терехов поделился впечатляющими результатами поездки за брусникой в деревню Атак Тарского района. 30 литров брусники — отличный улов! Видимо, погода благоприятствует ягодникам.

Фото: Грибники Омска и Омской области..

Ольга Загурская рассказывает о грибном изобилии вдоль Иртыша между Копейкино и Луговым. «Море обабков» — звучит заманчиво для любителей тихой охоты. Интересно, что помимо грибов, поспел шиповник, хотя ежевики, по словам Ольги, совсем мало.

Фото: Грибники Омска и Омской области..

Александр Боровской делится урожаем из Крутой горки и Луговой. Шиповник, ежевика и целое ведро боярышника — отличный набор для зимних витаминных заготовок.

Фото: Грибники Омска и Омской области..

Ранее, как рассказывал Город55, жители региона также собирали облепиху. Одна из омичек собрала три больших ведра ягоды и две баночки облепихи недалеко от Амурского поселка.

«Наконец-то поспела». Жители Омской области начали собирать облепиху
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Лес#Новости#Природа#Ягоды#Урожай
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