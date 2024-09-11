Лесное изобилие: омичи собирают богатый урожай ягод

Каждое лето и начало осени Омская область превращается в настоящий рай для любителей «тихой охоты». Термин, известный каждому жителю региона, обозначает не только сбор грибов, но и ягод, которые в изобилии растут в местных лесах и на полях. Этот сезон стал особенно успешным для омичей, которые с энтузиазмом и азартом отправляются на поиски природных даров.