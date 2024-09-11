Лесное изобилие: омичи собирают богатый урожай ягод

Posted 11 сентября, 08:25
Published 11 сентября, 08:25
Modified 11 сентября, 08:38
Updated 11 сентября, 08:38
Каждое лето и начало осени Омская область превращается в настоящий рай для любителей «тихой охоты». Термин, известный каждому жителю региона, обозначает не только сбор грибов, но и ягод, которые в изобилии растут в местных лесах и на полях. Этот сезон стал особенно успешным для омичей, которые с энтузиазмом и азартом отправляются на поиски природных даров.
Игорь Терехов поделился впечатляющими результатами поездки за брусникой в деревню Атак Тарского района. 30 литров брусники — отличный улов! Видимо, погода благоприятствует ягодникам.
Ольга Загурская рассказывает о грибном изобилии вдоль Иртыша между Копейкино и Луговым. «Море обабков» — звучит заманчиво для любителей тихой охоты. Интересно, что помимо грибов, поспел шиповник, хотя ежевики, по словам Ольги, совсем мало.
Александр Боровской делится урожаем из Крутой горки и Луговой. Шиповник, ежевика и целое ведро боярышника — отличный набор для зимних витаминных заготовок.
Ранее, как рассказывал Город55, жители региона также собирали облепиху. Одна из омичек собрала три больших ведра ягоды и две баночки облепихи недалеко от Амурского поселка.