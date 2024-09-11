Остались жена и дети. Житель Омской области погиб на СВО

Posted Сегодня, 02:52
Published Сегодня, 02:52
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Updated Сегодня, 03:00
В администрации Троицкого сельского поселения рассказали печальную новость. Во время специальной военной операции погиб молодой местный житель Константин Кедиков. У 33-летнего Кедикова остались жена и двое детей.
Он учился в Омском колледже профессиональных технологий. Также работал на маршруте 294.
Мужчина заключил контракт и в апреле ушел в зону боевых действий. Два боевых задания он прошел успешно, но во время третьего его ранили.
Город55 выражает соболезнование родным и близким Константина.