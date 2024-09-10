Трагедия на пешеходном переходе: в Омске судят 60-летнего водителя «Газели»

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
Согласно сведениям, предоставленным прокуратурой Омской области, 60-летний житель Омска будет привлечен к суду за дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Трагический случай произошел 17 января на улице Иртышской Набережной. Управляя грузовым автомобилем, мужчина совершил наезд на женщину преклонного возраста, которая пересекала проезжую часть.
В результате столкновения пострадавшая получила серьезные повреждения и оказалась в бессознательном состоянии. Несмотря на старания медицинского персонала, спустя время женщина скончалась, так и не придя в себя.
Виновник аварии полностью осознал свою ответственность за случившееся. Материалы дела направлены в районный суд для дальнейшего рассмотрения. Согласно действующему законодательству, за подобное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.