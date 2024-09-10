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Трагедия на пешеходном переходе: в Омске судят 60-летнего водителя «Газели»

10 сентября 2024, 06:02
Фото: gorod55.ru
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Омский суд рассмотрит дело о смертельном ДТП с пешеходом на Иртышской Набережной

В Омске 60-летний водитель грузовой «Газели» предстанет перед судом за смертельное ДТП.

Согласно сведениям, предоставленным прокуратурой Омской области, 60-летний житель Омска будет привлечен к суду за дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Трагический случай произошел 17 января на улице Иртышской Набережной. Управляя грузовым автомобилем, мужчина совершил наезд на женщину преклонного возраста, которая пересекала проезжую часть.

Видео: прокуратура Омской области

В результате столкновения пострадавшая получила серьезные повреждения и оказалась в бессознательном состоянии. Несмотря на старания медицинского персонала, спустя время женщина скончалась, так и не придя в себя.

Виновник аварии полностью осознал свою ответственность за случившееся. Материалы дела направлены в районный суд для дальнейшего рассмотрения. Согласно действующему законодательству, за подобное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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#Екатерина Тараленко#Общество#Видео#ДТП#Омск#Омская область#Суд#Новости#Лишение свободы
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