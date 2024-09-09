Людей просто топят. Омичи жалуются на порыв в центре города

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
В одном из городских пабликов появилось сообщение от омичей, проживающих в районе 20-й Линии. Как сообщили подписчики, еще месяц назад здесь прорвало трубу и бежал маленький ручей, который не доставлял больших проблем жителям. В течение пары недель ручеек превратился в потоп, который очень беспокоит местных.
«На 20 линии месяц назад прорвало трубу, был маленький ручеек, все отнекивались.
Но уже 3 дня уже такой потоп, все снова отнекиваются, никто не приезжает, людей просто топят. Диспетчера хамят и ссылаются на „выходные дни“», — рассказали омичи.
В пресс-службе омского Водоканала Городу55 сообщили, что повреждение водопровода по адресу 20-я Линия, 3, устраняли на протяжении всего дня 8 сентября.
От водоснабжения в целях безопасности отключили многоквартирные дома поблизости. Для жителей организовали подвоз питьевой воды. Уже утром водоснабжение восстановили по резервным схемам.
«Специалисты водоканала оценят степень повреждения трубопровода и определятся с алгоритмом ремонтных работ. По оценке специалистов работы на поврежденном трубопроводе продлятся до двух недель, но это никак не скажется на обеспечении омичей холодной водой», — сообщили в ведомстве Городу55.
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