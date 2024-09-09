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Людей просто топят. Омичи жалуются на порыв в центре города

9 сентября 2024, 08:53
Фото: 1MI
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В Центральном округе Омска затапливает жителей

Специалисты Водоканала работали на протяжении всего дня. Сейчас воду включили по резервным источникам.

В одном из городских пабликов появилось сообщение от омичей, проживающих в районе 20-й Линии. Как сообщили подписчики, еще месяц назад здесь прорвало трубу и бежал маленький ручей, который не доставлял больших проблем жителям. В течение пары недель ручеек превратился в потоп, который очень беспокоит местных.

«На 20 линии месяц назад прорвало трубу, был маленький ручеек, все отнекивались.
Но уже 3 дня уже такой потоп, все снова отнекиваются, никто не приезжает, людей просто топят. Диспетчера хамят и ссылаются на „выходные дни“», — рассказали омичи.

В пресс-службе омского Водоканала Городу55 сообщили, что повреждение водопровода по адресу 20-я Линия, 3, устраняли на протяжении всего дня 8 сентября.

Фото: Скриншот Омск главный | Новости

От водоснабжения в целях безопасности отключили многоквартирные дома поблизости. Для жителей организовали подвоз питьевой воды. Уже утром водоснабжение восстановили по резервным схемам.

«Специалисты водоканала оценят степень повреждения трубопровода и определятся с алгоритмом ремонтных работ. По оценке специалистов работы на поврежденном трубопроводе продлятся до двух недель, но это никак не скажется на обеспечении омичей холодной водой», — сообщили в ведомстве Городу55.

Ранее Город55 писал про затопленные дачи в Осташково, чьи владельцы винят в проблеме золоотвал ТЭЦ-5.

В омских селах и СНТ ввели режим повышенной готовности из-за подтопления
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Водоканал#Новости#Вода#Водопровод
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