Людей просто топят. Омичи жалуются на порыв в центре города

В одном из городских пабликов появилось сообщение от омичей, проживающих в районе 20-й Линии. Как сообщили подписчики, еще месяц назад здесь прорвало трубу и бежал маленький ручей, который не доставлял больших проблем жителям. В течение пары недель ручеек превратился в потоп, который очень беспокоит местных.