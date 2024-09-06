В Омске перекрыли дорогу к «Триумфу», где тротуар рухнул в Омь

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
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Updated Сегодня, 05:04
Городу55 стало известно, что на улице Пушкина напротив дома №13 перекрыли дорогу. Ранее там обвалился пешеходный тротуар в реку Омь. Дорога вела к торговому центру «Триумф».
В настоящее время опасное место огорожено. Пешеходы обходят участок по проезжей части, а для транспорта предусмотрен объезд.
Напомним, что на участке фирма ООО «Триумф-Компани» проводит аварийные работы. По словам технического директора организации Алексея Киселева, точных сроков устранения аварии пока нет.
Ранее в Омске на улице Маяковского в Октябрьском округе грузовая ГАЗель провалилась в под землю. Все из-за того, что рабочие раскопали траншеи под бордюры, но погода «замаскировала» яму лужей. Водитель не ожидал такого подвоха и угодил под землю.