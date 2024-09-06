В Омске перекрыли дорогу к «Триумфу», где тротуар рухнул в Омь

Ранее в Омске на улице Маяковского в Октябрьском округе грузовая ГАЗель провалилась в под землю. Все из-за того, что рабочие раскопали траншеи под бордюры, но погода «замаскировала» яму лужей. Водитель не ожидал такого подвоха и угодил под землю.