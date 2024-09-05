Только получил права. Омич чуть не влетел в толпу школьников на переходе

В телеграм-канале Омск Live появилась видеозапись, где водитель белой «Гранты» не только не тормозит перед пешеходным переходом, но и полностью игнорирует идущих по нему школьников. Инцидент случился неподалеку от гимназии №146 на улице Омская. К счастью, малыши успели быстро среагировать и бросились врассыпную, никто из них не пострадал.