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Иллюстрация

Только получил права. Омич чуть не влетел в толпу школьников на переходе

5 сентября 2024, 02:48
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омич чуть не влетел в толпу школьников на переходе

Молодой человек совсем недавно сдал экзамен на права. Его искала полиция. Как оказалось, он винит во всем неисправные тормоза.

В телеграм-канале Омск Live появилась видеозапись, где водитель белой «Гранты» не только не тормозит перед пешеходным переходом, но и полностью игнорирует идущих по нему школьников. Инцидент случился неподалеку от гимназии №146 на улице Омская. К счастью, малыши успели быстро среагировать и бросились врассыпную, никто из них не пострадал.

Как рассказали в омской полиции, 22-летнего водителя задержала полицейские. Он сообщил, что у него якобы отказали тормоза, поэтому не смог притормозить и проехал на красный свет. На этой же машине он и приехал в отделение полиции оправдываться.

Фото: Омск Live

Как оказалось, статус водителя молодой человек стал совсем недавно. Его стаж вождения составляет полтора месяца. Сотрудники ДПС привлекли его по статье 12.12 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Он выплатит штраф в размере 1000 рублей.

Фото: Омская полиция

Ранее Город55 писал, что в Омске в очередной раз решили повысить стоимость проезда. На маршрутах, которые работают по нерегулируемым тарифам, перевозчики могут сами выбирать цену.

#Кристина Антоносян#Полиция#Омск#Авария#Школьники#Пешеходный переход#Штраф#Новости#Права#Гимназия №146#Молодой водитель#Отделение полиции#Стаж вождения
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