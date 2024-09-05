Только получил права. Омич чуть не влетел в толпу школьников на переходе

Posted Сегодня, 02:48
Published Сегодня, 02:48
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В телеграм-канале Омск Live появилась видеозапись, где водитель белой «Гранты» не только не тормозит перед пешеходным переходом, но и полностью игнорирует идущих по нему школьников. Инцидент случился неподалеку от гимназии №146 на улице Омская. К счастью, малыши успели быстро среагировать и бросились врассыпную, никто из них не пострадал.
Как рассказали в омской полиции, 22-летнего водителя задержала полицейские. Он сообщил, что у него якобы отказали тормоза, поэтому не смог притормозить и проехал на красный свет. На этой же машине он и приехал в отделение полиции оправдываться.
Как оказалось, статус водителя молодой человек стал совсем недавно. Его стаж вождения составляет полтора месяца. Сотрудники ДПС привлекли его по статье 12.12 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Он выплатит штраф в размере 1000 рублей.
Ранее Город55 писал, что в Омске в очередной раз решили повысить стоимость проезда. На маршрутах, которые работают по нерегулируемым тарифам, перевозчики могут сами выбирать цену.