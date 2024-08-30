Теплотрасса убежит в реку. В Омске пешеходный тротуар по пути в «Триумф» рухнул в Омь

В мэрии Омска Городу55 сообщили, что фирма ООО «Триумф-Компани» проводит на участке аварийные работы. Технический директор организации Алексей Киселев рассказал нашему корреспонденту, что точных сроков устранения аварии пока нет. На месте ведутся работы.