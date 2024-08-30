Теплотрасса убежит в реку. В Омске пешеходный тротуар по пути в «Триумф» рухнул в Омь

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
На улице Пушкина напротив дома № 13 пешеходный тротуар обвалился в реку Омь. Дорожка ведет к торговому центру «Триумф». Опасный участок сейчас огородили, пешеходы вынуждены обходить его по проезжей части.
В мэрии Омска Городу55 сообщили, что фирма ООО «Триумф-Компани» проводит на участке аварийные работы. Технический директор организации Алексей Киселев рассказал нашему корреспонденту, что точных сроков устранения аварии пока нет. На месте ведутся работы.
«Сейчас подрядчик подъедет. Вся сложность в том, что мы свою аварию устраним, трубу заварим. Самое главное, что там обваливается сам берег. Есть опасность, что наша теплотрасса убежит туда вся. Надо комплексные мероприятия проводить. Письма во все инстанции городские разослали. Будем совместно решать», — сообщил Алексей Киселев.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске машина провалилась в размытый асфальт на улице Рокоссовского.