В Нижнеомском районе Омской области начался отопительный сезон

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Как сообщили в правительство Омской области, в некоторых районах нашего региона начали включать отопление. Речь идет о Нижнеомском районе, где уже сегодня, 5 сентября, стали подключать к теплу детские сады, школы, а также жилые дома. Сначала специалисты займутся подачей тепло на объекты здравоохранения.
Как говорится в сообщении, каждый район сам может определить, в какое время будет лучше включить отопление. Необходимо отталкиваться от температурных показателей.
Когда включат отопление в городе, остается только догадываться. Сначала речь шла о датах после 15 сентября. Но В скором времени в Омской области сильно потеплеет. Однако в некоторых северных районах отопительный сезон стартует раньше, чем обычно.