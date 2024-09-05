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Posted Сегодня, 08:30

Published Сегодня, 08:30

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

В домах жителей Омской области появилось отопление

В Нижнеомском районе Омской области начался отопительный сезон

5 сентября 2024, 08:30
Фото: 1MI

В домах жителей Омской области появилось отопление

Из-за сильного похолодания в образовательных учреждениях включить отопление хотят чуть раньше.

Как сообщили в правительство Омской области, в некоторых районах нашего региона начали включать отопление. Речь идет о Нижнеомском районе, где уже сегодня, 5 сентября, стали подключать к теплу детские сады, школы, а также жилые дома. Сначала специалисты займутся подачей тепло на объекты здравоохранения.

Как говорится в сообщении, каждый район сам может определить, в какое время будет лучше включить отопление. Необходимо отталкиваться от температурных показателей.

Когда включат отопление в городе, остается только догадываться. Сначала речь шла о датах после 15 сентября. Но В скором времени в Омской области сильно потеплеет. Однако в некоторых северных районах отопительный сезон стартует раньше, чем обычно.

Начинать нужно уже сейчас. В школах и детских садах Омской области включат отопление
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Новости
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