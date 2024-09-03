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Posted Сегодня, 04:07

Published Сегодня, 04:07

Modified Сегодня, 04:13

Updated Сегодня, 04:13

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Начинать нужно уже сейчас. В школах и детских садах Омской области включат отопление

3 сентября 2024, 04:07
Фото: 1MI
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Стало известно, когда включат отопление в школах и детских садах Омской области

Из-за сильного похолодания в образовательных учреждениях включить отопление хотят чуть раньше. А уже после 15 сентября оно появится в домах омичей.

Как рассказал глава омского Минэнерго Владимир Шнипко, сегодня утром, 3 сентября, на срочном совещании с главами северных районов они обсудили процесс подготовки к новому отопительному сезону.

Из-за похолодания и наступления осени рекомендовано обеспечить теплом детские садики и школы на севере региона уже сейчас, не дожидаясь понижения температур. Шнипко подчеркнул, что делать это стоит при наличии технической возможности.

Как писал Город55, наш регион готов к отопительному сезону на 85%, а до 15 сентября всем необходимо слаженно поработать и достичь 100%-й готовности.

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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Отопление#Отопительный сезон#Новости#Школы#Детские сады
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