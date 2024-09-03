Начинать нужно уже сейчас. В школах и детских садах Омской области включат отопление

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
Как рассказал глава омского Минэнерго Владимир Шнипко, сегодня утром, 3 сентября, на срочном совещании с главами северных районов они обсудили процесс подготовки к новому отопительному сезону.
Из-за похолодания и наступления осени рекомендовано обеспечить теплом детские садики и школы на севере региона уже сейчас, не дожидаясь понижения температур. Шнипко подчеркнул, что делать это стоит при наличии технической возможности.
Как писал Город55, наш регион готов к отопительному сезону на 85%, а до 15 сентября всем необходимо слаженно поработать и достичь 100%-й готовности.