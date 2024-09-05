Омичу запретили продавать вейпы, «электронки» и табак возле школ

В Омске суд запретил индивидуальному предпринимателю продавать никотинсодержащую продукцию в торговых точках, расположенных менее чем в 100 метрах от образовательных учреждений. Решение было принято по иску Управления Роспотребнадзора, которое получило жалобу от гражданина на незаконную реализацию товаров, включая электронные испарители и табак, вблизи Лицея № 66, СОШ № 132 и нескольких детских садов.