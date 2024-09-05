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Запрет продажи

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Омичу запретили продавать вейпы, «электронки» и табак возле школ
Киоски принадлежали индивидуальному предпринимателю, который занимался продажей никотиносодержащей продукции неподалеку от образовательных учреждений.
5 сентября, 08:36
«Тропки на наливайки протоптаны». В Омске ограничат продажу алкоголя в жилых домах
23 мая, 06:41
2023
Трезвые выходные. На майские праздники в Омске запретят продавать алкоголь
Запрет будет действовать в местах проведения праздничных и спортивных мероприятий.
15 апреля 2023, 07:44
Больше не парим. Несовершеннолетним запретили продавать вейпы
Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении.
11 апреля 2023, 12:19

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