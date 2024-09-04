Омич стащил чужой телефон из приюта домашних животных и попал под статью

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Как сообщили в омской полиции, в один из приютов домашних животных на собеседование пришел мужчина. Только он вместо питомца присвоил чужой телефон.
Омич пояснил правоохранителям, что хотел устроиться на работу и мило беседовал об этом с администратором. Когда девушка отвлеклась, мужчина забрал ее телефон и ушел. Искать его пришлось вместе с полицией.
Он не знал, что его действия попали на записи с камер видеонаблюдения внутри приюта. В отношении омича завели уголовное дело по статье «Кража», а женщине вернули ее телефон.
Раньше Город55 рассказывал об омиче, который украл у пожилого человека пять тысяч и на все эти деньги закупился сладостями.