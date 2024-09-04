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Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 05:08

Updated Сегодня, 05:08

Омич пришел устраиваться на работу и украл телефон

Омич стащил чужой телефон из приюта домашних животных и попал под статью

4 сентября 2024, 04:52
Фото: gorod55.ru

Омич пришел устраиваться на работу и украл телефон

Мужчина воспользовался тем, что администратор отвлекся и незаметно стянул телефон. Теперь на него завели дело.

Как сообщили в омской полиции, в один из приютов домашних животных на собеседование пришел мужчина. Только он вместо питомца присвоил чужой телефон.

Омич пояснил правоохранителям, что хотел устроиться на работу и мило беседовал об этом с администратором. Когда девушка отвлеклась, мужчина забрал ее телефон и ушел. Искать его пришлось вместе с полицией.

Он не знал, что его действия попали на записи с камер видеонаблюдения внутри приюта. В отношении омича завели уголовное дело по статье «Кража», а женщине вернули ее телефон.

Раньше Город55 рассказывал об омиче, который украл у пожилого человека пять тысяч и на все эти деньги закупился сладостями.

Любитель конфет. Омич украл у пожилого пять тысяч и закупился сладостями
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#Кристина Антоносян#Общество#Происшествия#Видео#Кража#Полиция#Омск#Новости#Приют для животных
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