Любитель конфет. Омич украл у пожилого пять тысяч и закупился сладостями

Как рассказали в омской полиции, правоохранители задержали 55-летнего омича, который подозревается в краже денежных средств у пожилого пассажира электропоезда. Мужчина уже был судим за подобные преступления. Он подружился с 69-летним омичом, вошел к нему в доверие и украл пять тысяч рублей из кармана.