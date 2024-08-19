Любитель конфет. Омич украл у пожилого пять тысяч и закупился сладостями

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Как рассказали в омской полиции, правоохранители задержали 55-летнего омича, который подозревается в краже денежных средств у пожилого пассажира электропоезда. Мужчина уже был судим за подобные преступления. Он подружился с 69-летним омичом, вошел к нему в доверие и украл пять тысяч рублей из кармана.
Как установили следователи, краденые деньги он потратил на конфеты. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Кража». Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
По иронии судьбы подозреваемый уже возместил причиненный ущерб и извинился перед дедушкой. Тем не менее, это не избавит его от ответственности за совершённое преступление, и ему остается только надеяться на условное наказание.
Ранее Город55 писал об омичке, которая украла три бутылки с алкоголем в супермаркете на Левом берегу. Выпивку она выбрала недешевую, сумма ущерба составила 9400 рублей.