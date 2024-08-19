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Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

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Любитель конфет. Омич украл у пожилого пять тысяч и закупился сладостями

19 августа 2024, 06:23
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омич украл у пожилого пассажира пять тысяч и потратил их на конфеты

Мужчина вошел в доверие к пожилому попутчику и украл у него из кармана кругленькую сумму. На вырученные деньги он закупился конфетами. Однако в отношении него возбудили уголовное дело.

Как рассказали в омской полиции, правоохранители задержали 55-летнего омича, который подозревается в краже денежных средств у пожилого пассажира электропоезда. Мужчина уже был судим за подобные преступления. Он подружился с 69-летним омичом, вошел к нему в доверие и украл пять тысяч рублей из кармана.

Как установили следователи, краденые деньги он потратил на конфеты. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Кража». Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

По иронии судьбы подозреваемый уже возместил причиненный ущерб и извинился перед дедушкой. Тем не менее, это не избавит его от ответственности за совершённое преступление, и ему остается только надеяться на условное наказание.

Ранее Город55 писал об омичке, которая украла три бутылки с алкоголем в супермаркете на Левом берегу. Выпивку она выбрала недешевую, сумма ущерба составила 9400 рублей.

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#Кристина Антоносян#Общество#Кража#Омск#Пенсионеры#Поезд#Конфеты#Новости
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