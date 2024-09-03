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Суд вынес приговор замдиректора УФПС Омской области и коммерческому директору

Цена покровительства. Суд вынес приговор замдиректора УФПС Омской области

3 сентября 2024, 14:23
Фото: 1MI

Суд вынес приговор замдиректора УФПС Омской области и коммерческому директору

В Омском областном суде рассмотрели жалобу по делу замдиректора УФПС Омской области и коммерческого директора, которые обвиняются в получении и даче взятки.

Омский областной суд рассмотрел апелляцию по делу о получении и даче взятки. Установлено, что 43-летняя замдиректора УФПС Омской области получила от 56-летнего коммерческого директора взятку в размере 247 600 рублей.

За эти деньги коммерческий директор получал общее покровительство, своевременное перечисление оплаты товаров и содействие во время конкурсных процедур. В ходе расследования подсудимые частично признали вину.

В результате областной суд не изменил приговор, который ранее вынес Центральный районный суд: женщина признана виновной в получении взятки, ей назначили наказание в виде штрафа в 1 млн рублей и запретили три года занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления. Коммерческий директор же виновен в даче взятки и обязан выплатить полмиллиона штрафа.

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