Цена покровительства. Суд вынес приговор замдиректора УФПС Омской области

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Омский областной суд рассмотрел апелляцию по делу о получении и даче взятки. Установлено, что 43-летняя замдиректора УФПС Омской области получила от 56-летнего коммерческого директора взятку в размере 247 600 рублей.
За эти деньги коммерческий директор получал общее покровительство, своевременное перечисление оплаты товаров и содействие во время конкурсных процедур. В ходе расследования подсудимые частично признали вину.
В результате областной суд не изменил приговор, который ранее вынес Центральный районный суд: женщина признана виновной в получении взятки, ей назначили наказание в виде штрафа в 1 млн рублей и запретили три года занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления. Коммерческий директор же виновен в даче взятки и обязан выплатить полмиллиона штрафа.