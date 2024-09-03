Цена покровительства. Суд вынес приговор замдиректора УФПС Омской области

В результате областной суд не изменил приговор, который ранее вынес Центральный районный суд: женщина признана виновной в получении взятки, ей назначили наказание в виде штрафа в 1 млн рублей и запретили три года занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления. Коммерческий директор же виновен в даче взятки и обязан выплатить полмиллиона штрафа.