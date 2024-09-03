Сотрудник омского референтного центра Россельхознадзора попал под суд за взятку

По версии следствия, в течение трех лет, с 2020 по 2023, обвиняемый незаконно выдавал заключения о карантинном фитосанитарном состоянии зерна, без проведения отбора проб и образцов, которые вывозились за пределы РФ. За такие махинации он получил взятки на сумму более чем 4,2 млн рублей от руководителей двух организаций.