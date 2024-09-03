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Сотрудник омского референтного центра Россельхознадзора попал под суд за взятку

Сотрудник омского референтного центра Россельхознадзора попал под суд за взятку

3 сентября 2024, 11:51
Фото: 1MI
Региональный следственный комитет передал в суд дело сотрудника омского референтного центра Россельхознадзора, который обвиняется в получении крупной взятки.

Следственный комитет Омской области завершил расследование дела сотрудника омского референтного центра Россельхознадзора, который обвиняется в получении крупной взятки (ч. 3, ч. 6 ст. 290 УК РФ). Обвинительное заключение утвердила региональная прокуратура.

По версии следствия, в течение трех лет, с 2020 по 2023, обвиняемый незаконно выдавал заключения о карантинном фитосанитарном состоянии зерна, без проведения отбора проб и образцов, которые вывозились за пределы РФ. За такие махинации он получил взятки на сумму более чем 4,2 млн рублей от руководителей двух организаций.

Мужчина не признал вину в преступлении, однако собранных доказательств хватило, чтобы передать дело в суд. В ходе расследования правоохранители наложили арест на автомобиль, прицеп и жилое помещение обвиняемого, общей стоимостью более 8,6 млн рублей.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Следственный комитет#Уголовное дело#Следком#Новости#Следствие#Уголовное#Следственные органы
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