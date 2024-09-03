Кибергород с голограммой собора. Нейросеть сделала видео с Омском будущего

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Дизайнер Искандер Амарантов при помощи искусственного интеллекта попытался представить, как будет выглядеть Омск в будущем. Для этого художник использовал нейросети Midjourney и Runway.
В ролике представлены голограммы соборов, которые предложил сделать экс-губернатор Омской области Леонид Полежаев, летающие самокаты, городские проблемы с отключениями горячей воды и многое другое.
«Провода зарыли под землю, чтобы они не мешали ребятам на летающих самокатах и прочих супергаджетах. Собор в центре Омска снесли и вернули в сквер фонтан. На церковные праздники в сквере будет появляться голограмма снесенного Успенского собора», — рассказывает цифровой голос в видео.
Свою работу художник подготовил в рамках чемпионата по цифровому искусству OM FEST 2024. К сожалению, видео не прошло конкурсный отбор. Видимо, из-за обилия острых социальных и бытовых проблем.
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