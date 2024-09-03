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Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

Скриншот

Кибергород с голограммой собора. Нейросеть сделала видео с Омском будущего

3 сентября 2024, 10:24
Скриншот

Нейросеть представила, как в Омске через 100 лет будут решать городские проблемы

Искусственный интеллект даже визуализировал смелые идеи экс-губернатора Полежаева о проекции церквей.

Дизайнер Искандер Амарантов при помощи искусственного интеллекта попытался представить, как будет выглядеть Омск в будущем. Для этого художник использовал нейросети Midjourney и Runway.

В ролике представлены голограммы соборов, которые предложил сделать экс-губернатор Омской области Леонид Полежаев, летающие самокаты, городские проблемы с отключениями горячей воды и многое другое.

«Провода зарыли под землю, чтобы они не мешали ребятам на летающих самокатах и прочих супергаджетах. Собор в центре Омска снесли и вернули в сквер фонтан. На церковные праздники в сквере будет появляться голограмма снесенного Успенского собора», — рассказывает цифровой голос в видео.
Видео — фантазия автора о цифровом будущем.

Свою работу художник подготовил в рамках чемпионата по цифровому искусству OM FEST 2024. К сожалению, видео не прошло конкурсный отбор. Видимо, из-за обилия острых социальных и бытовых проблем.

Ранее Город55 рассказывал, как найти данные о своих предках при помощи нейросетей:

Будущее здесь. Омичам предложили искать данные о предках с помощью нейросетей
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#Евгений Игишев#Видео#Конкурс#Горячая вода#Творчество#Леонид Полежаев#Нейросеть#Будущее#Искусство и дизайн#Искусственный интеллект
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