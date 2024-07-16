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Posted Сегодня, 09:04

Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

Омичам предложили искать данные о предках с помощью нейросетей

Будущее здесь. Омичам предложили искать данные о предках с помощью нейросетей

16 июля 2024, 09:04
Фото: Анастасия Перевозчикова

Омичам предложили искать данные о предках с помощью нейросетей

Можно найти информацию и о жителях других регионов.

В региональном минцифры рассказали, что нейросети Яндекса помогут омичам найти сведения о предках. Пользователи могут посмотреть данные из метрических книг исторического архива региона в «Поиске по архивам».

По сути это аналог актов современного ЗАГСа. Этот сервис функционирует на основе нейросети. Принцип работы такой: считывание старых рукописей и преобразование их в понятный печатный текст.

В сервисе содержится уже 400 дел с метрическими книгами из фондов исторического архива Омской области — это почти 300 тыс рукописных листов. Скоро в «Поиске по архивам» появятся еще больше 1000 дел.

К слову, можно узнать даже о жителях соседних областей и губерний Российской империи.

Нейросеть Kandinsky названа в числе лучших по мнению TechBullion
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#Алина Ясинская#Общество#Омск#Омская область#Россия#Новости#История#Архив
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