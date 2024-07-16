Будущее здесь. Омичам предложили искать данные о предках с помощью нейросетей

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
В региональном минцифры рассказали, что нейросети Яндекса помогут омичам найти сведения о предках. Пользователи могут посмотреть данные из метрических книг исторического архива региона в «Поиске по архивам».
По сути это аналог актов современного ЗАГСа. Этот сервис функционирует на основе нейросети. Принцип работы такой: считывание старых рукописей и преобразование их в понятный печатный текст.
В сервисе содержится уже 400 дел с метрическими книгами из фондов исторического архива Омской области — это почти 300 тыс рукописных листов. Скоро в «Поиске по архивам» появятся еще больше 1000 дел.
К слову, можно узнать даже о жителях соседних областей и губерний Российской империи.