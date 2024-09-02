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Топ арбитража: против «Магнита» выдвинули иски на сотни миллионов рублей

Топ арбитража: кредиторы против «Магнита», юристы против перевозчиков

2 сентября 2024, 09:29
Фото: 1MI

Топ арбитража: против «Магнита» выдвинули иски на сотни миллионов рублей

За август 2024 года в Арбитражный суд Омской области поступило больше тысячи дел. Объем финансовых претензий по крупнейшему иску превысил 320 млн рублей. Рассказываем подробности.

1-е место. ООО «Вейст Системс» против ООО «Магнит».

Московская компания, которая специализируется на обработке и утилизации опасных отходов, вчинила иск омскому региональному мусорному оператору на 327 млн рублей. Именно столько, по данным истца, задолжал «Магнит» в рамках исполнения договоров.

2-е место. ООО «Высокие технологии» против ООО «Магнит».

И снова иск против мусорного оператора. 246 млн рублей требует от «Магнита» еще одна московская компания, обрабатывающая и утилизирующая опасные отходы. Важное уточнение: ООО «Высокие технологии» не имеет никакого отношения к акционерному обществу с тем же названием, прописанному в Омске и управляющему агрегатным заводом. Просто совпало (в Петербурге, например, есть свои «Высокие технологии», производящие косметику).

3-е место. ООО «Интех» против ООО «Логистиктрейд».

Омская компания «Логистиктрейд», прописанная в квартире на улице Труда, занималась перевозками, но теперь она признана банкротом и даже может быть ликвидирована как недействующее юридическое лицо. «Интех», который занимается «деятельностью в области права» (тоже «омич» с Красногвардейской), пытается получить с нее старый долг в 205 млн рублей. Видимо, шансы на благополучный для истца исход тут невысоки вне зависимости от того, какое решение примет суд.

4-е место. ООО «ТКО Сервис» против ООО «Магнит».

Омский мусорный оператор задолжал еще и московскому «ТКО Сервису» (название фирмы соответствует ее специализации). Снова неисполнение обязательств по договорам, и на этот раз речь идет о 190 млн рублей.

5-е место. ООО «Чистый город-Омск» против ООО «Магнит».

Замыкает первую пятерку еще одно дело против «Магнита». 180,8 млн рублей требует с мусорного оператора в счет задолженности «Чистый город-Омск» — компания, в числе учредителей которой был ныне покойный вице-спикер Горсовета Виталий Путинцев. Сейчас весь уставный капитал фирмы-истца принадлежит Игорю Шевырталову. Это «малое предприятие», годовой оборот которой меньше, чем сумма иска.

#Николай Эйхвальд#Бизнес#Магнит#Новости#Арбитраж
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