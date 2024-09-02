Топ арбитража: кредиторы против «Магнита», юристы против перевозчиков

Омская компания «Логистиктрейд», прописанная в квартире на улице Труда, занималась перевозками, но теперь она признана банкротом и даже может быть ликвидирована как недействующее юридическое лицо. «Интех», который занимается «деятельностью в области права» (тоже «омич» с Красногвардейской), пытается получить с нее старый долг в 205 млн рублей. Видимо, шансы на благополучный для истца исход тут невысоки вне зависимости от того, какое решение примет суд.