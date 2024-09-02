Топ арбитража: кредиторы против «Магнита», юристы против перевозчиков

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
1-е место. ООО «Вейст Системс» против ООО «Магнит».
Московская компания, которая специализируется на обработке и утилизации опасных отходов, вчинила иск омскому региональному мусорному оператору на 327 млн рублей. Именно столько, по данным истца, задолжал «Магнит» в рамках исполнения договоров.
2-е место. ООО «Высокие технологии» против ООО «Магнит».
И снова иск против мусорного оператора. 246 млн рублей требует от «Магнита» еще одна московская компания, обрабатывающая и утилизирующая опасные отходы. Важное уточнение: ООО «Высокие технологии» не имеет никакого отношения к акционерному обществу с тем же названием, прописанному в Омске и управляющему агрегатным заводом. Просто совпало (в Петербурге, например, есть свои «Высокие технологии», производящие косметику).
3-е место. ООО «Интех» против ООО «Логистиктрейд».
Омская компания «Логистиктрейд», прописанная в квартире на улице Труда, занималась перевозками, но теперь она признана банкротом и даже может быть ликвидирована как недействующее юридическое лицо. «Интех», который занимается «деятельностью в области права» (тоже «омич» с Красногвардейской), пытается получить с нее старый долг в 205 млн рублей. Видимо, шансы на благополучный для истца исход тут невысоки вне зависимости от того, какое решение примет суд.
4-е место. ООО «ТКО Сервис» против ООО «Магнит».
Омский мусорный оператор задолжал еще и московскому «ТКО Сервису» (название фирмы соответствует ее специализации). Снова неисполнение обязательств по договорам, и на этот раз речь идет о 190 млн рублей.
5-е место. ООО «Чистый город-Омск» против ООО «Магнит».
Замыкает первую пятерку еще одно дело против «Магнита». 180,8 млн рублей требует с мусорного оператора в счет задолженности «Чистый город-Омск» — компания, в числе учредителей которой был ныне покойный вице-спикер Горсовета Виталий Путинцев. Сейчас весь уставный капитал фирмы-истца принадлежит Игорю Шевырталову. Это «малое предприятие», годовой оборот которой меньше, чем сумма иска.