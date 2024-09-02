Шкуренко и Шадрин «подвинулись» в пользу «Нашего магазина»

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
В обществе с ограниченой ответственностью «Формат», прописанном в Ростовке, изменилась структура собственности. Виктор Шкуренко и Дмитрий Шадрин отказались от своих долей (по 1% каждый) в пользу основного учредителя — ООО «Наш магазин». Теперь «Нашему магазину» принадлежит весь уставный капитал фирмы.
«Формат» занимается розничной торговлей в неспециализированных магазинах. В его уставном капитале 500 тысяч рублей, выручка за 2023 год превысила 6 млрд рублей. Директором компании является Дмитрий Шадрин.
Стоит отметить, что «Наш магазин» напрямую принадлежит все тому же Дмитрию Шадрину: он владеет 99% уставного капитала, а оставшийся 1% принадлежит Ольге Шадриной.