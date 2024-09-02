gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:07

Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

Шкуренко и Шадрин уступили 2% своего «Формата» «Нашему магазину»

Шкуренко и Шадрин «подвинулись» в пользу «Нашего магазина»

2 сентября 2024, 06:07
Фото: 1MI

Шкуренко и Шадрин уступили 2% своего «Формата» «Нашему магазину»

Бизнесмены отказались от прямого владения долями в одной из своих фирм.

В обществе с ограниченой ответственностью «Формат», прописанном в Ростовке, изменилась структура собственности. Виктор Шкуренко и Дмитрий Шадрин отказались от своих долей (по 1% каждый) в пользу основного учредителя — ООО «Наш магазин». Теперь «Нашему магазину» принадлежит весь уставный капитал фирмы.

«Формат» занимается розничной торговлей в неспециализированных магазинах. В его уставном капитале 500 тысяч рублей, выручка за 2023 год превысила 6 млрд рублей. Директором компании является Дмитрий Шадрин.

Стоит отметить, что «Наш магазин» напрямую принадлежит все тому же Дмитрию Шадрину: он владеет 99% уставного капитала, а оставшийся 1% принадлежит Ольге Шадриной.

Шкуренко и Шадрин приобрели крупную компанию, торгующую алкоголем в Новокузнецке
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Переход доли
Подпишитесь
На омских оборонных заводах открылись 1,5 тысячи вакансий. Рассказываем о зарплатах
Сегодня, 02:30
В Омске ищут надзорщика за школой в «Серебряном береге» за 5 миллионов
Сегодня, 02:55
Пилотом разбившегося на Камчатке вертолета был выпускник омского летного училища
Вчера, 11:17
Бабье лето порадует омичей после недели непрекращающихся дождей и холодов
Сегодня, 04:57
В Омске больше сотни участков с жилыми домами остались без горячей воды
Сегодня, 05:22
Омичи раскупили почти все билеты на первый матч «Авангарда» в новом сезоне
Сегодня, 06:26