Шкуренко и Шадрин «подвинулись» в пользу «Нашего магазина»

В обществе с ограниченой ответственностью «Формат», прописанном в Ростовке, изменилась структура собственности. Виктор Шкуренко и Дмитрий Шадрин отказались от своих долей (по 1% каждый) в пользу основного учредителя — ООО «Наш магазин». Теперь «Нашему магазину» принадлежит весь уставный капитал фирмы.