«„Магнит“ сползет в траншею». Омичей беспокоит разрытая яма с кипятком

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Омичи обратились в редакцию Города55 с жалобой на огромную яму на Сибирском проспекте, 12 в Ленинском округе. По словам местных жителей, там уже несколько недель раскопана траншея.
«Уже отремонтировали трубу, но закопать почему-то не могут. Чего ждут? Скоро или люди упадут (а вода горячая), или крыльцо „Магнита“ сползет в траншею, уже грунт осыпается», — рассказали обеспокоенные омичи.
В АО «Тепловая компания» Городу55 сообщили, что по указанном выше адресу завершился важный этап реконструкции теплосетей. Сотрудники предприятия заменили 12 метров трубопровода диаметром 530 миллиметров.
В омской мэрии подтвердили, что работы уже почти завершены. Специалистам осталось обратно засыпать траншею — это пообещали сделать до 6 сентября.