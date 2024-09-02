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Posted Сегодня, 11:37

Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

«„Магнит“ сползет в траншею». Омичей беспокоит разрытая яма с кипятком

«„Магнит“ сползет в траншею». Омичей беспокоит разрытая яма с кипятком

2 сентября 2024, 11:37
Фото: 1MI
На Сибирском проспекте уже несколько недель зияет огромная траншея, где прорвало трубу.

Омичи обратились в редакцию Города55 с жалобой на огромную яму на Сибирском проспекте, 12 в Ленинском округе. По словам местных жителей, там уже несколько недель раскопана траншея.

«Уже отремонтировали трубу, но закопать почему-то не могут. Чего ждут? Скоро или люди упадут (а вода горячая), или крыльцо „Магнита“ сползет в траншею, уже грунт осыпается», — рассказали обеспокоенные омичи.
Фото: Предоставлено Городу55

В АО «Тепловая компания» Городу55 сообщили, что по указанном выше адресу завершился важный этап реконструкции теплосетей. Сотрудники предприятия заменили 12 метров трубопровода диаметром 530 миллиметров.

В омской мэрии подтвердили, что работы уже почти завершены. Специалистам осталось обратно засыпать траншею — это пообещали сделать до 6 сентября.

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#Ольга Скворцова#Происшествия#Омск#Реконструкция#Москва#Тепловая компания#Омская мэрия#Трубопроводы#Жалобы жителей
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