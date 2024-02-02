Выйдет чуть раньше. В Омске суд изменил приговор экс-чиновнице Марине Степановой

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
Согласно предоставленной информации, решение об смягчении приговора было принято, так как учли совокупность преступлений и наказания за них. Получилось, что срок экс-чиновнице сократили до 7 лет 6 месяцев лишения свободы.
Напомним, что с 2020 года по 2021 год руководитель фонда капитального ремонта Марина Степанова получала взятки от директоров компаний. Также из-за преступных действий женщины у организации возник долг перед регионом — больше трех млрд рублей.
В итоге ее наказание составило восемь лет лишения свободы в исправительной колонии и штраф в размере 22 млн рублей.