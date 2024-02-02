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В Омске суд смягчил приговор экс-заместителю министра энергетики и ЖКК региона

Выйдет чуть раньше. В Омске суд изменил приговор экс-чиновнице Марине Степановой

2 февраля 2024, 05:42
Фото: 1MI

В Омске суд смягчил приговор экс-заместителю министра энергетики и ЖКК региона

В пресс-службе Омского областного суда рассказали, что судебная коллегия по уголовным делам изменила приговор в отношении Марины Степановой.

Согласно предоставленной информации, решение об смягчении приговора было принято, так как учли совокупность преступлений и наказания за них. Получилось, что срок экс-чиновнице сократили до 7 лет 6 месяцев лишения свободы.

Напомним, что с 2020 года по 2021 год руководитель фонда капитального ремонта Марина Степанова получала взятки от директоров компаний. Также из-за преступных действий женщины у организации возник долг перед регионом — больше трех млрд рублей.

В итоге ее наказание составило восемь лет лишения свободы в исправительной колонии и штраф в размере 22 млн рублей.

8 лет тюрьмы и 22 миллиона штрафа. Омский суд вынес приговор Марине Степановой
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#Происшествия#Уголовное дело#Наказание#Штраф#Лишение свободы#Взятки#Анастасия Чернобаева
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