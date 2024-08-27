Студенты ОмГУ назвали самые ожидаемые активности цифрового пикника «жИТь в Омске»

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Больше всего голосов набрал бар с умными коктейлями от SberDevices — предпочтение ему отдали 48% опрошенных. Также в числе популярных оказалась панельная дискуссия «Омск-цифровая столица: возможности и перспективы развития IT сферы», которую проведут Сергей Замятин, ректор ОмГУ им. Ф. М. Достоевского и Елена Руднева — HR директор Сибирского банка в шатре «Лекторий». За эту активность свои голоса отдали 16% студентов.
На третьем по популярности месте у студентов ОмГУ оказалась программа в «HR-шатре» Сбера, где состоится практический квест по навыкам трудоустройства.
Кроме того, 1 сентября студенты смогут послушать лекции от AI-Лаборатории и узнать рецепт попадания к крупному работодателю. Также в программе мероприятия запланированы фотозона-видеоспиннер с ИИ от Самоката и презентация плей-листа омича от HiFi- стриминга Звук.