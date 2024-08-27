Студенты ОмГУ назвали самые ожидаемые активности цифрового пикника «жИТь в Омске»

Больше всего голосов набрал бар с умными коктейлями от SberDevices — предпочтение ему отдали 48% опрошенных. Также в числе популярных оказалась панельная дискуссия «Омск-цифровая столица: возможности и перспективы развития IT сферы», которую проведут Сергей Замятин, ректор ОмГУ им. Ф. М. Достоевского и Елена Руднева — HR директор Сибирского банка в шатре «Лекторий». За эту активность свои голоса отдали 16% студентов.