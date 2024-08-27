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Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

иллюстрация

Студенты ОмГУ назвали самые ожидаемые активности цифрового пикника «жИТь в Омске»

27 августа 2024, 12:02
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
В сквере им. Дзержинского, в День знаний, состоится цифровой пикник «жИТь в Омске» (6+), а его будущие гости уже рассказали, какие именно активности ждут сильнее всего.

Больше всего голосов набрал бар с умными коктейлями от SberDevices — предпочтение ему отдали 48% опрошенных. Также в числе популярных оказалась панельная дискуссия «Омск-цифровая столица: возможности и перспективы развития IT сферы», которую проведут Сергей Замятин, ректор ОмГУ им. Ф. М. Достоевского и Елена Руднева — HR директор Сибирского банка в шатре «Лекторий». За эту активность свои голоса отдали 16% студентов.

На третьем по популярности месте у студентов ОмГУ оказалась программа в «HR-шатре» Сбера, где состоится практический квест по навыкам трудоустройства.

Кроме того, 1 сентября студенты смогут послушать лекции от AI-Лаборатории и узнать рецепт попадания к крупному работодателю. Также в программе мероприятия запланированы фотозона-видеоспиннер с ИИ от Самоката и презентация плей-листа омича от HiFi- стриминга Звук.

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#Илья Скобин#Омск#Студенты#Новости#ОмГУ#Фотозона#ИИ#Ф. М. Достоевский#Цифровой пикник#Лекторий#Практический квест
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