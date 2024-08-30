В администрации Омского района рассказали об инициативных проектах местных жителей

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Как рассказали в пресс-службе администрации Омского муниципального района, три инициативных проекта жителей района уже реализованы: благодаря совместному финансированию бюджета области и района, в Андреевском и Ключевском были отремонтированы дороги, а в Красноярском уже открылась спортплощадка у с/п «Коммунальник».
Однако сделать еще предстоит многое: работы по 5 проектам ведутся самым активным образом. Среди них — две детские площадки, которые появятся в Усть-Заостровке и деревне Ракитинка, благоустройство территории у обелиска «Воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ» в Ачаире, спортплощадка в Розовке, а также благоустройство и установка оборудования многофункциональной площадки возле Речной общеобразовательной школы.
Общая стоимость всех проектов составляет порядка 20 млн рублей: большая часть средств для их реализации была выделена из областного бюджета. Кроме того, как напомнил представитель пресс-службы районной администрации, предложить свой проект может каждый житель района: рассматриваются варианты строительства детских и спортивных площадок, ремонт и прокладка дорог внутри поселений и проекты благоустройства дворов и общественных территорий.