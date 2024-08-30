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Published Сегодня, 10:26

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Updated Сегодня, 10:29

иллюстрация

В администрации Омского района рассказали об инициативных проектах местных жителей

30 августа 2024, 10:26
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
Всего в планах районной администрации 8 проектов, ориентированных на благоустройство, прокладку новых дорог и создание спортивных площадок: все они были предложены жителями района, а некоторые из них уже даже воплотились в жизнь.

Как рассказали в пресс-службе администрации Омского муниципального района, три инициативных проекта жителей района уже реализованы: благодаря совместному финансированию бюджета области и района, в Андреевском и Ключевском были отремонтированы дороги, а в Красноярском уже открылась спортплощадка у с/п «Коммунальник».

Однако сделать еще предстоит многое: работы по 5 проектам ведутся самым активным образом. Среди них — две детские площадки, которые появятся в Усть-Заостровке и деревне Ракитинка, благоустройство территории у обелиска «Воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ» в Ачаире, спортплощадка в Розовке, а также благоустройство и установка оборудования многофункциональной площадки возле Речной общеобразовательной школы.

Общая стоимость всех проектов составляет порядка 20 млн рублей: большая часть средств для их реализации была выделена из областного бюджета. Кроме того, как напомнил представитель пресс-службы районной администрации, предложить свой проект может каждый житель района: рассматриваются варианты строительства детских и спортивных площадок, ремонт и прокладка дорог внутри поселений и проекты благоустройства дворов и общественных территорий.

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#Илья Скобин#Общество#Дороги#Ремонт#Омск#Благоустройство#Спортивные площадки#Финансирование#Новости#Инициативные проекты#Общественные территории#Областной бюджет#Детские площадки
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