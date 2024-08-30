В администрации Омского района рассказали об инициативных проектах местных жителей

Однако сделать еще предстоит многое: работы по 5 проектам ведутся самым активным образом. Среди них — две детские площадки, которые появятся в Усть-Заостровке и деревне Ракитинка, благоустройство территории у обелиска «Воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ» в Ачаире, спортплощадка в Розовке, а также благоустройство и установка оборудования многофункциональной площадки возле Речной общеобразовательной школы.