Нет сигнала. Омичей предупредили об отключении светофоров в центре города

Как сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Омской области, сегодня, 30 августа, начались работы на городской интеллектуальной транспортной системе — новое оборудование принимают в эксплуатацию и проводят необходимые тесты. К сожалению, это может сказаться и на дорожном движении в городе: светофоры могут некоторое время не подавать сигналов.