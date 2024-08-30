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Posted Сегодня, 12:40

Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

иллюстрация

Нет сигнала. Омичей предупредили об отключении светофоров в центре города

30 августа 2024, 12:40
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Минтранс предупредил омичей об отключении светофоров в центре города

Временные неудобства связаны с приемкой нового оборудования — систему недавно модернизировали.

Как сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Омской области, сегодня, 30 августа, начались работы на городской интеллектуальной транспортной системе — новое оборудование принимают в эксплуатацию и проводят необходимые тесты. К сожалению, это может сказаться и на дорожном движении в городе: светофоры могут некоторое время не подавать сигналов.

Светофоры, участвующие в тестированииСветофоры, участвующие в тестировании
Светофоры, участвующие в тестировании
Фото: gorod55.ru

Как отметил представитель пресс-службы министерства транспорта, в моменты отсутствия сигнала водителям надлежит поступать согласно правилам дорожного движения. Напомним, ранее Городу55 стало известно об одобрении проекта транспортной сети в строящемся микрорайоне «Зеленая река»:

В новом микрорайоне на Левобережье Омска хотят построить две дороги
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#Илья Скобин#Транспорт#Омск#Модернизация#Новости#Дорожное движение#Светофоры
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