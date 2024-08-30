Нет сигнала. Омичей предупредили об отключении светофоров в центре города

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Как сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Омской области, сегодня, 30 августа, начались работы на городской интеллектуальной транспортной системе — новое оборудование принимают в эксплуатацию и проводят необходимые тесты. К сожалению, это может сказаться и на дорожном движении в городе: светофоры могут некоторое время не подавать сигналов.
Как отметил представитель пресс-службы министерства транспорта, в моменты отсутствия сигнала водителям надлежит поступать согласно правилам дорожного движения. Напомним, ранее Городу55 стало известно об одобрении проекта транспортной сети в строящемся микрорайоне «Зеленая река»: