Все способы хороши. Россиянам стали платить за привлеченных в компанию новых коллег

В России уже не первый год во многих отраслях наблюдается острый дефицит кадров. В качестве выхода из сложившейся ситуации, как сообщают «Новые известия», компании теперь пытаются закрывать вакансии за счет помощи уже имеющихся сотрудников. Работникам, которые переманят ценных кадров в команду, готовые платить солидные премии.