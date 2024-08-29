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Posted Сегодня, 09:51

Published Сегодня, 09:51

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

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Все способы хороши. Россиянам стали платить за привлеченных в компанию новых коллег

29 августа 2024, 09:51
Фото: Изображение Midjourney
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Российские компании стали платить работникам крупные суммы за поиск новых коллег

Дефицит кадров сегодня наблюдается в самых разных сферах. Не все компании закрывают вакансии традиционным способом, некоторые привлекают к поиску новых сотрудников уже имеющихся работников. Подробнее — в материале.

В России уже не первый год во многих отраслях наблюдается острый дефицит кадров. В качестве выхода из сложившейся ситуации, как сообщают «Новые известия», компании теперь пытаются закрывать вакансии за счет помощи уже имеющихся сотрудников. Работникам, которые переманят ценных кадров в команду, готовые платить солидные премии.

Размер премий может достигать 40 тысяч рублей за каждого трудоустроенного по рекомендации нового сотрудника. Таким инструментом, по оценкам экономиста Никиты Кричевского, получается закрыть до 30% существующих вакансий.

Кадровый голод, по мнению экспертов, сейчас возник отчасти из-за демографического кризиса, эмиграции, мобилизации и контрактной службы.

Добавим, что новых сотрудников компании также стараются привлечь многочисленными допльготами и расширенным социальным пакетом. В последний, например, включают полис ДМС для работника и его семьи, предоставление жилья либо компенсации % по ипотеке, оплату проезда, питания, фитнеса и учебы. Список длинный — как говорится, кто на что горазд.

Ранее, напомним, Город55 рассказывал о количестве вакантных мест в сфере образования Омской области. По последним данным, в школы готовы принять свыше 400 педагогов. Больше всего вакансий открыто именно в городских школах.

Омские школы приняли на работу больше 400 новых педагогов
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#Юлия Истомина#Общество#Работа#Омск#Омская область#Россия#Новости#Вакансии#Дефицит кадров
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