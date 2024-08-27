От +5 до +29. Синоптики дали неожиданный прогноз на сентябрь для Омской области

В период с 4 по 7 сентября столбик термометра будет держаться в пределах +22… +25 градусов. 8 сентября на погоду будет влиять циркуляция антициклона, который смещается к Омской области с Казахстана. Но, судя по предварительному прогнозу, уже 9 августа регион снова захватит циклон с похолоданием. Температуру воздуха к полудню обещают не выше +8 градусов (местами по области до +5). По данным Ventusky, теплый атмосферный фронт сместится к востоку от Омской области.