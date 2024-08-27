От +5 до +29. Синоптики дали неожиданный прогноз на сентябрь для Омской области

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Начало осени приготовило немало сюрпризов для жителей Омской области. В первых числах сентября в регионе ожидается резкое похолодание до +11 градусов. Такая погода продержится первые два дня, а с 3 сентября антициклон с Урала вновь принесет потепление. Судя по прогнозу сервиса Ventusky, с этого дня температура воздуха начнет расти с +21 градуса.
В период с 4 по 7 сентября столбик термометра будет держаться в пределах +22… +25 градусов. 8 сентября на погоду будет влиять циркуляция антициклона, который смещается к Омской области с Казахстана. Но, судя по предварительному прогнозу, уже 9 августа регион снова захватит циклон с похолоданием. Температуру воздуха к полудню обещают не выше +8 градусов (местами по области до +5). По данным Ventusky, теплый атмосферный фронт сместится к востоку от Омской области.
Добавим, что 9 августа также ожидаются порывы ветра до 19 м/с. По шкале Бофорта, такой ветер считается очень крепким.