Золотая осень. После холодов Омскую область накроет волна мощного тепла

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Осень в Омской области начнется с сильного похолодания. По прогнозу сервиса Ventusky, в первой декаде месяца погода устроит температурные качели. Так, 1 и 2 сентября включительно температура воздуха днем будет +11… +13 градусов. Однако после этого антициклон из Казахстана принесет в регион потепление.
По предварительному прогнозу, с 3 по 7 сентября столбик термометра будет в пределах +22… +27 градусов. Однако уже 8-го числа станет снова холоднее — в этот день температура опустится до +16 градусов. При этом дождей в этот период в регионе почти не будет.
Отметим, что, по данным Ventusky, до конца августа погода будет стабильной — +18… +20 градусов. Кратковременные дожди ожидаются 29 и 31 августа.