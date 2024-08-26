gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

В сентябре Омскую область накроет волна мощного потепления

Золотая осень. После холодов Омскую область накроет волна мощного тепла

26 августа 2024, 06:03
Фото: Изображение Midjourney

В сентябре Омскую область накроет волна мощного потепления

Сентябрь начнется с сильных температурных перепадов. Но омичей ждет приятный сюрприз.

Осень в Омской области начнется с сильного похолодания. По прогнозу сервиса Ventusky, в первой декаде месяца погода устроит температурные качели. Так, 1 и 2 сентября включительно температура воздуха днем будет +11… +13 градусов. Однако после этого антициклон из Казахстана принесет в регион потепление.

Фото: Ventusky

По предварительному прогнозу, с 3 по 7 сентября столбик термометра будет в пределах +22… +27 градусов. Однако уже 8-го числа станет снова холоднее — в этот день температура опустится до +16 градусов. При этом дождей в этот период в регионе почти не будет.

Отметим, что, по данным Ventusky, до конца августа погода будет стабильной — +18… +20 градусов. Кратковременные дожди ожидаются 29 и 31 августа.

Никакого бабьего лета? Омичам спрогнозировали аномальный сентябрь
Узнать подробнее
#Ольга Скворцова#Погода#Омск#Омская область#Похолодание#Казахстан#Прогноз#Тепло#Антициклон#Ventusky#Сентябрь
Подпишитесь
Суперлуние, высотки в историческом квартале и новые нарушения. Главные темы недели
Вчера, 10:15
«Мужики, вы лоханулись»: на фермера Руля пожаловались в районную администрацию
Сегодня, 04:00
Чиновникам рекомендовали удалить переписки в Telegram. Узнали, что будет в Омске
Сегодня, 04:54
Эксклюзив. Четверо омских полицейских пойдут под суд за пытки над задержанными
Сегодня, 05:17
«Вы везучая». Омичка нашла пошлые грибы с запахом падали
Сегодня, 06:47