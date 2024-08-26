Золотая осень. После холодов Омскую область накроет волна мощного тепла

По предварительному прогнозу, с 3 по 7 сентября столбик термометра будет в пределах +22… +27 градусов. Однако уже 8-го числа станет снова холоднее — в этот день температура опустится до +16 градусов. При этом дождей в этот период в регионе почти не будет.