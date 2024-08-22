Из-за роста пользователей VK Видео, в компании решили расширить охват CDN-сети

Не последнюю роль в этом процессе сыграло и активное развитие сервиса VK Видео: с начала года общий видеотрафик вырос на 30%, а некоторые категории контента продемонстрировали кратное увеличение количества зрителей, а значит, обновление сети доставки контента пришлось как нельзя кстати: с каждым днем в сервисе появляются все новые пользователи и авторы видеороликов.