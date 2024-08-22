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Posted Сегодня, 09:33

Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

иллюстрация

Из-за роста пользователей VK Видео, в компании решили расширить охват CDN-сети

22 августа 2024, 09:33
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

VK расширила собственную CDN-сеть из-за роста количества пользователей VK Видео

VK продолжает наращивать собственную CDN-сеть доставки контента: теперь в ней насчитывается порядка 150 узлов, а ее покрытие охватывает все федеральные округа и страны СНГ.

Как рассказали в пресс-службе компании, CDN-сетью специалисты называют взаимосвязь специальных кэш-серверов, позволяющих хранить весь медиаконтент сервисов VK «поближе» к пользователям. Примечательно, что расстояние от CDN-узла до пользователя действительно имеет значение — после запуска новых серверов, скорость загрузки медиа подскочила на 20-30%.

Не последнюю роль в этом процессе сыграло и активное развитие сервиса VK Видео: с начала года общий видеотрафик вырос на 30%, а некоторые категории контента продемонстрировали кратное увеличение количества зрителей, а значит, обновление сети доставки контента пришлось как нельзя кстати: с каждым днем в сервисе появляются все новые пользователи и авторы видеороликов.

Технические показатели тоже подтверждают позитивное влияние подобных изменений: по сравнению с 2023 годом, специалисты VK смогли вдвое увеличить пропускную способность своих сетей на стыках с операторами связи, а общую производительность сетей в VK оценивают в 40 Тбит/с.

Пользуется спросом. Приложение VK Видео установили уже больше 20 миллионов раз
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#Илья Скобин#Бизнес#Новости#Пользователи#CDN#Медиаконтент#Серверы#Технические показатели#Пропускная способность#Операторы связи
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