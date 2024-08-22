Из-за роста пользователей VK Видео, в компании решили расширить охват CDN-сети

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Как рассказали в пресс-службе компании, CDN-сетью специалисты называют взаимосвязь специальных кэш-серверов, позволяющих хранить весь медиаконтент сервисов VK «поближе» к пользователям. Примечательно, что расстояние от CDN-узла до пользователя действительно имеет значение — после запуска новых серверов, скорость загрузки медиа подскочила на 20-30%.
Не последнюю роль в этом процессе сыграло и активное развитие сервиса VK Видео: с начала года общий видеотрафик вырос на 30%, а некоторые категории контента продемонстрировали кратное увеличение количества зрителей, а значит, обновление сети доставки контента пришлось как нельзя кстати: с каждым днем в сервисе появляются все новые пользователи и авторы видеороликов.
Технические показатели тоже подтверждают позитивное влияние подобных изменений: по сравнению с 2023 годом, специалисты VK смогли вдвое увеличить пропускную способность своих сетей на стыках с операторами связи, а общую производительность сетей в VK оценивают в 40 Тбит/с.