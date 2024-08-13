Пользуется спросом. Приложение VK Видео установили уже больше 20 миллионов раз

Статистически, больше всего приложений устанавливали владельцы устройств на базе операционной системы Android — это около 11 миллионов установок. «Умное» ТВ на этой же программной базе тоже не «отстает» — VK Видео на Android TV установлено на 6 миллионах устройств. А вот владельцы iOS оказались аутсайдерами списка — в их сегменте количество установок не превысило 3 млн раз.