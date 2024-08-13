Пользуется спросом. Приложение VK Видео установили уже больше 20 миллионов раз

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Как рассказали в компании, приложение запустили в сентябре 2023 года, однако «львиная доля» всех установок пришлась на это лето: в июле пользователи активнее всего начали загружать на свои устройства VK Видео.
Статистически, больше всего приложений устанавливали владельцы устройств на базе операционной системы Android — это около 11 миллионов установок. «Умное» ТВ на этой же программной базе тоже не «отстает» — VK Видео на Android TV установлено на 6 миллионах устройств. А вот владельцы iOS оказались аутсайдерами списка — в их сегменте количество установок не превысило 3 млн раз.
Увеличение установок сказалось и на аудитории сервиса: за первую неделю августа количество пользователей standalone-приложения превысило среднемесячные показатели июля в 2,2 раза — это примерно 2,5 миллионов «зрителей» в сутки (как на мобильных устройствах, так и на смарт-ТВ).
Дневные показатели тоже подросли: за сутки, суммарно, всех пользователи VK Видео отсматривают примерно 5 млн часов видеороликов: особый вклад в эту цифру внесли пользователи Android TV, поскольку им принадлежит самая большая глубина смотрения — порядка 200 минут в день.