Суд отправил под домашний арест чиновника, укравшего деньги на квартиры для сирот

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Куйбышевский районный суд рассмотрел дело замглавы администрации Советского округа Андрея Песцова, который обвиняется в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По версии следствия, чиновник, находясь на должности замначальника КУ ОО «Центр учета и содержания собственности Омской области», договорился со своим знакомым предпринимателем и приобрел квартиры, предназначенные для детей-сирот. Схема выглядела так: он рассказывал бизнесмену о грядущих закупках, а тот заранее покупал подходящие квартиры, которые потом продавались по завышенной цене государству.
Такие действия Песцова причинили ущерб бюджету региона на 23,7 млн рублей. Кроме того, из-за мошеннических схем чиновника сироты остались без положенных жилых помещений — денег хватило на меньшее число квартир.
В результате суд отправил Песцова и его сообщника под домашний арест, расследование продолжается.