До 60 тысяч. В Омске ищут советников губернатора, начальников и специалистов

Есть и несколько вакансий для работы за городом. В Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Омской области ищут старшего государственного инспектора. Зарплату предлагают от 27 до 47 тысяч рублей, работать нужно в поселке Черлак. Похожие вакансии есть в Калачинске и Марьяновском районе, с зарплатой от 28 до 40 тысяч и от 31 до 43 тысяч рублей.