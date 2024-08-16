gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:14

Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

В Омске срочно требуются советники губернатора, начальники и специалисты

До 60 тысяч. В Омске ищут советников губернатора, начальников и специалистов

16 августа 2024, 09:14
Фото: 1MI

В Омске срочно требуются советники губернатора, начальники и специалисты

Самую большую зарплату предлагают советникам в правительстве Омской области. Там необходимо участвовать в мероприятиях с губернатором, собирать материалы для встреч и проводить анализы интересов граждан. Много свободных вакансий в районах региона.

Для госслужащих в Омске открылось больше десяти новых вакансий в разных ведомствах. Все они подразумевают график 5/2, ненормированный рабочий день, а в некоторых случаях — командировки. Однако есть и различия, например, по объему обязанностей и уровню заработной платы.

Больше всего предлагается зарплата кандидатам на должность советника в правительство Омской области. Требуется знать основной свод законов на региональном уровне, ориентироваться в юридических понятиях и выполнять все поручения. Необходимо собирать информацию об общественно-политическом и социально-экономическом положении региона, деятельности партий, подготавливать доклады по анализам общественного мнения. Заработную плату здесь обещают от 45 до 60 тысяч рублей, прием документов ведется с 14 августа по 3 сентября.

Еще одна привлекательная вакансия на должность главного специалиста по этому же адресу — Красный путь, 1. Зарплату обещают от 38 до 52 тысяч рублей. От соискателя требуется участвовать в заседаниях Совета при губернаторе по сохранению и укреплению традиционных ценностей, осуществлять к ним подготовку и встречаться с представителями религиозных общин, участвовать в других мероприятиях. Работа интересная и предполагает много общения.

От 48 до 50 тысяч рублей предлагают начальнику сектора в управлении стратегического развития и реформирования здравоохранения. Необходимо организовывать совещания с руководителями, участвовать в совещаниях у министра, взаимодействовать с заинтересованными в этом органами.

Есть и несколько вакансий для работы за городом. В Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Омской области ищут старшего государственного инспектора. Зарплату предлагают от 27 до 47 тысяч рублей, работать нужно в поселке Черлак. Похожие вакансии есть в Калачинске и Марьяновском районе, с зарплатой от 28 до 40 тысяч и от 31 до 43 тысяч рублей.

Если есть желание зарабатывать еще больше денег, то ранее Город55 писал о самых высокооплачиваемых вакансиях в Омске, среди них, например — трактористы.

Заплатят 150 тысяч. Омичей зовут в поля работать трактористами
Узнать подробнее
#Кристина Антоносян#Общество#Работа#Омск#Омская область#Зарплата#Новости#Вакансии#Госслужба
Подпишитесь
Вспышку оспы обезьян признали ЧС. Дойдет ли болезнь до Омской области
Сегодня, 05:54
Омская фирма Элины Шихмирзаевой построит ЖК на месте снесенных «авариек» на Пушкина
Сегодня, 07:18
Непрекращающиеся дожди. На Омскую область обрушился мощнейший в России циклон
Вчера, 16:31
Почти 630 миллионов. В Омске экс-гендиректор ликеро-водочного завода «отмывал» деньги
Сегодня, 04:36
В Омской области переназначили замминистра Хаирова на его же пост
Сегодня, 03:41
Омичи по часу не могут уехать с Левого берега в центр. В мэрии объяснили, почему
Сегодня, 07:33