До 60 тысяч. В Омске ищут советников губернатора, начальников и специалистов

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Для госслужащих в Омске открылось больше десяти новых вакансий в разных ведомствах. Все они подразумевают график 5/2, ненормированный рабочий день, а в некоторых случаях — командировки. Однако есть и различия, например, по объему обязанностей и уровню заработной платы.
Больше всего предлагается зарплата кандидатам на должность советника в правительство Омской области. Требуется знать основной свод законов на региональном уровне, ориентироваться в юридических понятиях и выполнять все поручения. Необходимо собирать информацию об общественно-политическом и социально-экономическом положении региона, деятельности партий, подготавливать доклады по анализам общественного мнения. Заработную плату здесь обещают от 45 до 60 тысяч рублей, прием документов ведется с 14 августа по 3 сентября.
Еще одна привлекательная вакансия на должность главного специалиста по этому же адресу — Красный путь, 1. Зарплату обещают от 38 до 52 тысяч рублей. От соискателя требуется участвовать в заседаниях Совета при губернаторе по сохранению и укреплению традиционных ценностей, осуществлять к ним подготовку и встречаться с представителями религиозных общин, участвовать в других мероприятиях. Работа интересная и предполагает много общения.
От 48 до 50 тысяч рублей предлагают начальнику сектора в управлении стратегического развития и реформирования здравоохранения. Необходимо организовывать совещания с руководителями, участвовать в совещаниях у министра, взаимодействовать с заинтересованными в этом органами.
Есть и несколько вакансий для работы за городом. В Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Омской области ищут старшего государственного инспектора. Зарплату предлагают от 27 до 47 тысяч рублей, работать нужно в поселке Черлак. Похожие вакансии есть в Калачинске и Марьяновском районе, с зарплатой от 28 до 40 тысяч и от 31 до 43 тысяч рублей.
Если есть желание зарабатывать еще больше денег, то ранее Город55 писал о самых высокооплачиваемых вакансиях в Омске, среди них, например — трактористы.