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Брала и товары, и деньги. В Омской области работница почты «наворовала» на 400 тысяч

13 августа 2024, 05:16
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области работница почты «наворовала» на 400 тысяч рублей

Женщина подворовывала понемногу с 2014 года. Спустя почти десять лет ее уличили в преступлении.

Русско-Полянский районный суд Омской области вынес приговор 53-летней женщине, которая работала начальницей почтового отделения в селе Сибирское. Она признана виновной в хищении почти 400 тысяч рублей с использованием служебного положения.

Выяснилось, что с октября 2014 года по июнь 2022 года осужденная похитила деньги и товары, которые были ей доверены. Хоть женщина и признала свою вину, ущерб не возместила.

Суд назначил ей наказание в виде 1 года и 9 месяцев принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в пользу государства. Также удовлетворен гражданский иск на возмещение ущерба. Приговор вступил в законную силу, обжаловать его уже нельзя.

В начале июня осудили другую работницу почты из Тюкалинска. Женщина крала деньги из кассы в течение года, общая сумма украденного составила 230 тысяч рублей.

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#Происшествия#Кража#Омск#Омская область#Суд#Приговор#Новости#Русско-Полянский район#Почта
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