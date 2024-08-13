Брала и товары, и деньги. В Омской области работница почты «наворовала» на 400 тысяч

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
Русско-Полянский районный суд Омской области вынес приговор 53-летней женщине, которая работала начальницей почтового отделения в селе Сибирское. Она признана виновной в хищении почти 400 тысяч рублей с использованием служебного положения.
Выяснилось, что с октября 2014 года по июнь 2022 года осужденная похитила деньги и товары, которые были ей доверены. Хоть женщина и признала свою вину, ущерб не возместила.
Суд назначил ей наказание в виде 1 года и 9 месяцев принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в пользу государства. Также удовлетворен гражданский иск на возмещение ущерба. Приговор вступил в законную силу, обжаловать его уже нельзя.
В начале июня осудили другую работницу почты из Тюкалинска. Женщина крала деньги из кассы в течение года, общая сумма украденного составила 230 тысяч рублей.