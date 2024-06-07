Крала прямо из кассы. В Омской области осудят начальницу почты за кражу 230 тысяч

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
В региональной прокуратуре сообщили, что Тюкалинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальницы сельского отделения почтовой связи по части 3 статьи 160 УК РФ — «присвоение или растрата, то есть хищение вверенного имущества с использованием служебного положения».
Оказалось, что в период с августа 2023 года по март 2024 года обвиняемая украла из кассы почтового отделения вверенные ей деньги. Общая сумма украденного превысила 230 тысяч рублей.
В итоге женщина полностью признала свою вину и частично компенсировала нанесенный ущерб. Теперь уголовное дело будет рассматриваться в Тюкалинском городском суде Омской области.
Напомним, ранее суд вынес приговор бывшей председательнице товарищества собственников недвижимости (ТСН). Ее признали виновной в хищении 3,8 миллионов рублей. Обвиняемая, как выяснилось, в течение трех лет, имея доступ к кассе и банковскому счету организации, присваивала деньги. При этом в бухгалтерских документах она указывала, что потратила эти деньги на хознужды товарищества.