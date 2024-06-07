Крала прямо из кассы. В Омской области осудят начальницу почты за кражу 230 тысяч

Напомним, ранее суд вынес приговор бывшей председательнице товарищества собственников недвижимости (ТСН). Ее признали виновной в хищении 3,8 миллионов рублей. Обвиняемая, как выяснилось, в течение трех лет, имея доступ к кассе и банковскому счету организации, присваивала деньги. При этом в бухгалтерских документах она указывала, что потратила эти деньги на хознужды товарищества.