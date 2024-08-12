Евгений Реддих стал единственным собственником «Электротехнического комплекса»

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
В обществе с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс» изменилась структура собственности. До недавних пор 15% уставного капитала принадлежали самому обществу, но теперь они перешли к Евгению Реддиху, ставшему единственным учредителем. В общей сложности в УК 58 млн рублей.
Напомним: «Электротехнический комплекс» — одна из крупнейших омских компаний, работающих в сфере ЖКХ. Его специализация — передача электроэнергии и техприсоединение к распределительным электросетям. До марта 2023 года совет директоров этой фирмы возглавлял депутат Омского городского совета Аркадий Лунев. 15% уставного капитала «ЭТК» принадлежали офшорной компании «Зантар Инвестментс ИНК», зарегистрированной на Сейшельских островах, но в апреле 2024 года Реддих переписал их на само ООО.