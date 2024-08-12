gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:42

Published Сегодня, 06:42

Modified Сегодня, 06:42

Updated Сегодня, 06:42

В «Электротехническом комплексе» остался только один учредитель

Евгений Реддих стал единственным собственником «Электротехнического комплекса»

12 августа 2024, 06:42
Фото: 1MI

В «Электротехническом комплексе» остался только один учредитель

Компания несколько месяцев назад была выведена из офшора.

В обществе с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс» изменилась структура собственности. До недавних пор 15% уставного капитала принадлежали самому обществу, но теперь они перешли к Евгению Реддиху, ставшему единственным учредителем. В общей сложности в УК 58 млн рублей.

Напомним: «Электротехнический комплекс» — одна из крупнейших омских компаний, работающих в сфере ЖКХ. Его специализация — передача электроэнергии и техприсоединение к распределительным электросетям. До марта 2023 года совет директоров этой фирмы возглавлял депутат Омского городского совета Аркадий Лунев. 15% уставного капитала «ЭТК» принадлежали офшорной компании «Зантар Инвестментс ИНК», зарегистрированной на Сейшельских островах, но в апреле 2024 года Реддих переписал их на само ООО.

Евгений Реддих окончательно вывел «Электротехнический комплекс» из офшора
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Евгений Реддих#Переход доли#ЭТК
Подпишитесь
Возвращение легенды: омичам в октябре вернут долгожданную «Радость»
Сегодня, 05:26
Скоро продолжат. Стали известны подробности реконструкции учебного корпуса СибГУФКа
Сегодня, 07:32
Нашествие крылатых. В квартиры омичей проникли летучие мыши
Сегодня, 08:42
«Не хочет стать жертвой политиканов»: Рябыкин — об отказах Ягра вернуться в Омск
Сегодня, 03:03
Осень близко. Омскую область ждет неделя мощных дождей и гроз
Сегодня, 07:29
Снова хаос: в омском аэропорту произошли массовые задержки рейсов
Сегодня, 08:37