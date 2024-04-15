Евгений Реддих окончательно вывел «Электротехнический комплекс» из офшора

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
В обществе с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс», прописанном в Омске на улице Чапаева, изменилась структура собственности. 15,2% уставного капитала фирмы принадлежали компании «Зантар Инвестментс ИНК», зарегистрированной на Сейшельских островах, но теперь они записаны на само ООО. Остальными 84,8% по-прежнему владеет омский бизнесмен Евгений Реддих (по совместительству директор компании).
Отметим, что до октября 2023 года «ЭТК» на 2 трети принадлежал офшорным фирмам — «Зантар Инвестментс ИНК» и «Алдамс Инкорпорейтед» (тоже с Сейшельских островов). Реддих переписал на себя всю долю одного из формальных учредителей, а теперь перерегистрировал в Омск и оставшуюся часть уставного капитала.
«Электротехнический комплекс» — одна из крупнейших омских компаний, работающих в сфере ЖКХ. Его специализация — передача электроэнергии и техприсоединение к распределительным электросетям. До марта 2023 года совет директоров этой фирмы возглавлял депутат Омского городского совета Аркадий Лунев.