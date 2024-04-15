Евгений Реддих окончательно вывел «Электротехнический комплекс» из офшора

Отметим, что до октября 2023 года «ЭТК» на 2 трети принадлежал офшорным фирмам — «Зантар Инвестментс ИНК» и «Алдамс Инкорпорейтед» (тоже с Сейшельских островов). Реддих переписал на себя всю долю одного из формальных учредителей, а теперь перерегистрировал в Омск и оставшуюся часть уставного капитала.