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Омский бизнесмен Евгений Реддих вывел «Электротехнический комплекс» из офшора

Евгений Реддих окончательно вывел «Электротехнический комплекс» из офшора

15 апреля 2024, 05:39
Фото: 1MI

Омский бизнесмен Евгений Реддих вывел «Электротехнический комплекс» из офшора

15% уставного капитала теперь записаны на саму компанию.

В обществе с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс», прописанном в Омске на улице Чапаева, изменилась структура собственности. 15,2% уставного капитала фирмы принадлежали компании «Зантар Инвестментс ИНК», зарегистрированной на Сейшельских островах, но теперь они записаны на само ООО. Остальными 84,8% по-прежнему владеет омский бизнесмен Евгений Реддих (по совместительству директор компании).

Отметим, что до октября 2023 года «ЭТК» на 2 трети принадлежал офшорным фирмам — «Зантар Инвестментс ИНК» и «Алдамс Инкорпорейтед» (тоже с Сейшельских островов). Реддих переписал на себя всю долю одного из формальных учредителей, а теперь перерегистрировал в Омск и оставшуюся часть уставного капитала.

«Электротехнический комплекс» — одна из крупнейших омских компаний, работающих в сфере ЖКХ. Его специализация — передача электроэнергии и техприсоединение к распределительным электросетям. До марта 2023 года совет директоров этой фирмы возглавлял депутат Омского городского совета Аркадий Лунев.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Евгений Реддих#Переход доли
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