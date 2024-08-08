Атака кровососущих. Эксперт объяснил, почему в Омске так много комаров

Этим летом многие омичи жалуются на аномальное количество комаров. Даже в августе, когда обычно насекомые становятся менее активными, они продолжают досаждать жителям. Энтомолог Игорь Богданов объясняет это нашествие обилием водоемов в Омской области — от крупных рек до мелких лужиц.