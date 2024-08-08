Атака кровососущих. Эксперт объяснил, почему в Омске так много комаров

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Updated Сегодня, 07:42
Этим летом многие омичи жалуются на аномальное количество комаров. Даже в августе, когда обычно насекомые становятся менее активными, они продолжают досаждать жителям. Энтомолог Игорь Богданов объясняет это нашествие обилием водоемов в Омской области — от крупных рек до мелких лужиц.
«У нас река Иртыш, ее притоки, озера, и после разлива рек образуется много мелких водоемов и лужиц», — сообщил он изданию «Суперомск».
По мнению ученого, на количество водоемов также повлияли аномальные осадки, которые наблюдаются в Омской области с середины июля.
«Я бы не сказал, что в Омской области больше комаров, чем в других областях, расположенных в той же климатической зоне. Просто у нас для них идеальные условия», — уточняет Игорь Богданов.
Эксперт подчеркивает, что в Омской области встречается более 30 видов комаров. Это значит, что справиться с нашествием будет не просто. Омичам придется терпеть укусы еще некоторое время.
Это лето стало благоприятным периодом для разной живности, не только комаров. Как писал Город55, омичи постоянно жалуются на черных жуков, которые лезут в квартиры. В простонародье их называют жужелицами.