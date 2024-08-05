«Лезут во все щели». Квартиры омичей заполонили черные жирные жуки

Posted Сегодня, 02:58
Published Сегодня, 02:58
Modified Сегодня, 03:00
Updated Сегодня, 03:00
В одном из городских пабликов появилось сообщение от жительницы дома по улице Омская, 123. Девушка рассказала, что у них поселились нежданные постояльцы.
«Вечером и ночью нашествие черных жуков в центре города. Сегодня ими был облеплен весь дом. Живем на первом этаже, всю ночь ловили их в квартире, более 30 штук выловили, они лезут во все щели с улицы. Звонили в ЖКО, они не могут помочь, сказали никто не звонил. На ул. Чернышевского их тоже много. Они выползают ночами», — рассказала омичка.
В комментариях нашлось еще несколько жителей, которых каждый вечер одолевают черные жуки. Отметим, что их также особенно много в квартирах по улицам Красный Путь и Рабиновича.
Насекомые с твердой спинкой и очень быстро бегают, что усложняет их «поимку». Однако покусанных омичей пока что не найдено.