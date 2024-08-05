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«Лезут во все щели». Квартиры омичей заполонили черные жирные жуки

5 августа 2024, 02:58
Фото: 1MI
Иллюстрация

Жителей омских многоэтажек кошмарят страшные и черные жуки

Насекомые не проявляют агрессию по отношению к жильцам, но очень быстро бегают. Особенно много их в квартирах вблизи реки.

В одном из городских пабликов появилось сообщение от жительницы дома по улице Омская, 123. Девушка рассказала, что у них поселились нежданные постояльцы.

«Вечером и ночью нашествие черных жуков в центре города. Сегодня ими был облеплен весь дом. Живем на первом этаже, всю ночь ловили их в квартире, более 30 штук выловили, они лезут во все щели с улицы. Звонили в ЖКО, они не могут помочь, сказали никто не звонил. На ул. Чернышевского их тоже много. Они выползают ночами», — рассказала омичка.
Жуки в квартирах омичейЖуки в квартирах омичей
Жуки в квартирах омичей
Фото: Скриншот паблика «Голос Омска»

В комментариях нашлось еще несколько жителей, которых каждый вечер одолевают черные жуки. Отметим, что их также особенно много в квартирах по улицам Красный Путь и Рабиновича.

Насекомые с твердой спинкой и очень быстро бегают, что усложняет их «поимку». Однако покусанных омичей пока что не найдено.

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#Общество#Омск#Жалобы#Новости#Насекомые#Тараканы
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