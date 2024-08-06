Падение мировых фондовых рынков: как это повлияет на владельцев российских акций

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Понедельник, 5 августа, стал днем резкого падения фондовых рынков. Индексы бирж в США, Европе, Японии, России и Турции стремительно опустились, вызвав панику среди инвесторов. По данным информагентств, американский рынок потерял почти 2 триллиона долларов всего за 15 минут после открытия торгов. О том, что стоит за этим падением и какие последствия ожидают владельцев российских акций, разбирались «Новые Известия».
Падение началось в Японии и распространилось по миру, охватив и Московскую биржу. Как уверяют эксперты, причины кроются в экономических процессах США.
Доктор экономических наук и заместитель директора по научной работе ИМЭМО (РАН) Владимир Миловидов отмечает, что ключевым триггером стало резкое увеличение уровня безработицы в США до 4,3%. Хотя этот показатель не явауляется критическим, прирост оказался неожиднным для рынка и вызвал панику среди инвесторов. «Снижения индексов бирж в России, Японии и Турции, безусловно, связаны между собой», — считает Миловидов.
По его словам, шок на фондовом рынке Японии, где индекс упал более чем на 10%, стал следствием опасений по поводу замедления экономического роста в США. Японская экономика сильно зависит от экспорта, и любые негативные изменения на американском рынке автоматически отражаются на ее состоянии. Укрепление курса йены и небольшое повышение ставки Центрьбанком Японии также оказали давление на фондовый рынок страны.
Что же ждать дальше? Владимир Миловидов подчеркивает, что дальнейшая динамика фондовых рынков будет зависеть от состояния американской экономики. Негативные ожидания инвесторов усиливаются предстоящими президентскими выборами в США и нестабильностью на Ближнем Востоке. «Все эти факторы создают негативный эффект», — отметил эксперт.
Завершение эры эйфории вокруг технологических компаний также оказывает негативное влияние. Акции компаний, занимающихся производством микрочипов и искусственным интеллектом, уже начали демонстрировать снижение.
Таким образом, владельцам российских акций стоит готовиться к возможным колебаниям на фондовом рынке. В условиях глобальной неопределенности важно следить за экономическими новостями и анализировать ситуацию, чтобы минимизировать риски и сохранить свои инвестиции.