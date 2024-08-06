Падение мировых фондовых рынков: как это повлияет на владельцев российских акций

По его словам, шок на фондовом рынке Японии, где индекс упал более чем на 10%, стал следствием опасений по поводу замедления экономического роста в США. Японская экономика сильно зависит от экспорта, и любые негативные изменения на американском рынке автоматически отражаются на ее состоянии. Укрепление курса йены и небольшое повышение ставки Центрьбанком Японии также оказали давление на фондовый рынок страны.