В прошлом году российские туристы принесли экономике Таиланда 2,5 млрд долларов

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
В прошлом году 1,48 млн российских туристов посетили Таиланд, что принесло прибыль экономике страны в размере 2,5 млрд долларов. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на туристическое управление королевства.
«Общий объем дохода таиландской туристической отрасли в прошлом году после того, как страна приняла более 28 млн иностранных гостей, составил 1,2 трлн батов (33 млрд долларов)», — рассказали в управлении.
В этом году Таиланд рассчитывает принять 40 млн иностранных туристов. Чтобы привлечь еще больше гостей, в министерстве туризма страны задумались над увеличением количества прямых чартерных рейсов в новые города на потенциальных рынках, в том числе в Китае и России.