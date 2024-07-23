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В прошлом году российские туристы принесли экономике Таиланда 2,5 млрд долларов

В прошлом году российские туристы принесли экономике Таиланда 2,5 млрд долларов

23 июля 2024, 09:55
Фото: 1MI
В 2023 году Таиланд посетили почти полтора миллиона россиян, прибыль от их путешествий в туристическом управлении королевства оценили в 2,5 млрд долларов.

В прошлом году 1,48 млн российских туристов посетили Таиланд, что принесло прибыль экономике страны в размере 2,5 млрд долларов. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на туристическое управление королевства.

«Общий объем дохода таиландской туристической отрасли в прошлом году после того, как страна приняла более 28 млн иностранных гостей, составил 1,2 трлн батов (33 млрд долларов)», — рассказали в управлении.

В этом году Таиланд рассчитывает принять 40 млн иностранных туристов. Чтобы привлечь еще больше гостей, в министерстве туризма страны задумались над увеличением количества прямых чартерных рейсов в новые города на потенциальных рынках, в том числе в Китае и России.

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