В прошлом году российские туристы принесли экономике Таиланда 2,5 млрд долларов

В этом году Таиланд рассчитывает принять 40 млн иностранных туристов. Чтобы привлечь еще больше гостей, в министерстве туризма страны задумались над увеличением количества прямых чартерных рейсов в новые города на потенциальных рынках, в том числе в Китае и России.