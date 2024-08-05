Опыт не обязателен. В омском минспорта ищут новых работников

Также уточняется, что кандидату нужно быть готовым к командировкам, которые занимают 20% рабочего времени. Рабочий день начинается с 8:30 и заканчивается в 17:30, однако необходимо помнить о том, что график ненормированный. Замещение по конкурсу проходит на старшую группу должностей.