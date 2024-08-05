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Published Сегодня, 08:45

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Updated Сегодня, 08:47

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Опыт не обязателен. В омском минспорта ищут новых работников

5 августа 2024, 08:45
Фото: Изображение Midjourney
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В омском минспорта ищут экономиста с зарплатой до 45 тысяч рублей

Необходимо иметь высшее образование и быть готовым к командировкам. При этом к опыту строгих требований нет.

В омском министерстве спорта появилась новая вакансия в управлении финансов в отделе экономического анализа. Требований к стажу и опыту работы в госслужбе нет, обязательно только наличие высшего образования не ниже бакалавриата.

Также уточняется, что кандидату нужно быть готовым к командировкам, которые занимают 20% рабочего времени. Рабочий день начинается с 8:30 и заканчивается в 17:30, однако необходимо помнить о том, что график ненормированный. Замещение по конкурсу проходит на старшую группу должностей.

Кандидату необходимо уметь системно мыслить, планировать, рационально использовать служебное время, уметь общаться и достигать результата, руководить подчиненными и проявлять управленческие качества. Заработная плата работника составит от 32 до 45 тысяч рублей.

Напомним, недавно в минспорта появился новый заместитель — Алексей Ленберг. Его представил руководитель ведомства Иван Колесник. Известно, что Ленберг будет курировать вопросы спорта высших достижений, антидопингового обеспечения и взаимодействовать с региональными федерациями.

Министр спорта Омской области Иван Колесник назвал имя своего нового заместителя
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#Общество#Работа#Омск#Омская область#Новости#Минспорта#Вакансии#Иван Колесник
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