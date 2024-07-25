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Published Сегодня, 12:57

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Updated Сегодня, 12:59

Министр спорта Омской области Иван Колесник назвал имя своего нового заместителя

Министр спорта Омской области Иван Колесник назвал имя своего нового заместителя

25 июля 2024, 12:57
Фото: Соцсети Ивана Колесника
Сегодня в Омске прошло совещание представителей министерства и департамента спорта, на нем Иван Колесник представил своего нового заместителя.

Сегодня на совещании министр спорта Омской области Иван Колесник представил своего нового заместителя, им стал Алексей Ленберг. Он будет курировать вопросы спорта высших достижений, антидопингового обеспечения и взаимодействовать с региональными федерациями.

«Алексей Владимирович — победитель кадрового конкурса „ПРОдвижение“. Он является мастером спорта международного класса по кикбоксингу, поэтому хорошо знаком со сферой спорта», — рассказал Колесник в своем телеграм-канале.

Министр также представил собравшимся замначальника Главного управления молодежной политики Елену Дудкову. Она работала в Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области с 2018 года.

Напомним, что вчера стало известно имя нового главврача омского клинического онкологического диспансера, должность занял Андрей Доронин.

Главврачом омского онкологического диспансера стал Андрей Доронин
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