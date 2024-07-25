Министр спорта Омской области Иван Колесник назвал имя своего нового заместителя

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Сегодня на совещании министр спорта Омской области Иван Колесник представил своего нового заместителя, им стал Алексей Ленберг. Он будет курировать вопросы спорта высших достижений, антидопингового обеспечения и взаимодействовать с региональными федерациями.
«Алексей Владимирович — победитель кадрового конкурса „ПРОдвижение“. Он является мастером спорта международного класса по кикбоксингу, поэтому хорошо знаком со сферой спорта», — рассказал Колесник в своем телеграм-канале.
Министр также представил собравшимся замначальника Главного управления молодежной политики Елену Дудкову. Она работала в Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области с 2018 года.
Напомним, что вчера стало известно имя нового главврача омского клинического онкологического диспансера, должность занял Андрей Доронин.