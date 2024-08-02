По собственному желанию. Замначальника Госстройнадзора Шилова освободили от должности

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Губернатор Виталий Хоценко освободил от должности замначальника Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области Виктора Шилова. Соответствующее распоряжение глава региона подписал сегодня, 2 августа.
Из документа следует, что Шилов будет окончательно освобожден от своих должностных полномочий 6 августа, он уволился по собственному желанию.
Напомним, что Виктор Шилов занял пост замначальника Госстройнадзора чуть меньше четырех месяцев назад, 15 апреля. Ему предстояло отработать трехмесячных испытательный срок, который закончился в прошлом месяце.