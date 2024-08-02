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Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

По собственному желанию. Замначальника Госстройнадзора Шилова освободили от должности

По собственному желанию. Замначальника Госстройнадзора Шилова освободили от должности

2 августа 2024, 12:31
Фото: 1MI
Сегодня губернатор Омской области подписал распоряжение, согласно которому Виктор Шилов больше не занимает должность замначальника Госстройнадзора.

Губернатор Виталий Хоценко освободил от должности замначальника Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области Виктора Шилова. Соответствующее распоряжение глава региона подписал сегодня, 2 августа.

Из документа следует, что Шилов будет окончательно освобожден от своих должностных полномочий 6 августа, он уволился по собственному желанию.

Напомним, что Виктор Шилов занял пост замначальника Госстройнадзора чуть меньше четырех месяцев назад, 15 апреля. Ему предстояло отработать трехмесячных испытательный срок, который закончился в прошлом месяце.

#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Увольнение#Губернатор#Губернатор области#Новости#Освобождение#Освобождение от должности
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