Омичам предложили купить осколок здания острога, в котором был заключен Достоевский

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
В омском отделении ВООПиК для жителей и гостей города подготовили необычные сувениры — осколки здания тюремного острога, в котором был заключен Федор Достоевский. Об этом пишет «Омскрегион».
Отмечается, что эти обломки не представляют научной ценности, но при этом могут стать ценным подарком для любителей творчества писателя. Подлинность каждого осколка подтверждена сургучовой печатью, всего их насчитывается несколько десятков.
«Во время изыскательских работ было найдено много фрагментов кирпича, который помнит Достоевского. Мы предлагаем их на память вам», — сообщили в Обществе охраны памятников.
На протяжении многих лет «Мертвый дом» из произведения Достоевского был литературной метафорой, но в 2015 году сотрудники омского отделения ВООПИиК обнаружили его фундамент — одну из казарм острога. В 2016 году он был выявлен, а годом позже удалось раскрыть фундамент еще одной постройки — кухни.