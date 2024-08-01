Омичам предложили купить осколок здания острога, в котором был заключен Достоевский

На протяжении многих лет «Мертвый дом» из произведения Достоевского был литературной метафорой, но в 2015 году сотрудники омского отделения ВООПИиК обнаружили его фундамент — одну из казарм острога. В 2016 году он был выявлен, а годом позже удалось раскрыть фундамент еще одной постройки — кухни.