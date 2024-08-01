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Published Сегодня, 14:02

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Updated Сегодня, 14:05

Омичам предложили купить осколок здания острога, в котором был заключен Достоевский

Омичам предложили купить осколок здания острога, в котором был заключен Достоевский

1 августа 2024, 14:02
Фото: 1MI
В омском отделении ВООПИКа появилась возможность приобрести необычный сувенир — осколок здания тюремного острога, в котором был заключен Федор Достоевский.

В омском отделении ВООПиК для жителей и гостей города подготовили необычные сувениры — осколки здания тюремного острога, в котором был заключен Федор Достоевский. Об этом пишет «Омскрегион».

Отмечается, что эти обломки не представляют научной ценности, но при этом могут стать ценным подарком для любителей творчества писателя. Подлинность каждого осколка подтверждена сургучовой печатью, всего их насчитывается несколько десятков.

«Во время изыскательских работ было найдено много фрагментов кирпича, который помнит Достоевского. Мы предлагаем их на память вам», — сообщили в Обществе охраны памятников.

На протяжении многих лет «Мертвый дом» из произведения Достоевского был литературной метафорой, но в 2015 году сотрудники омского отделения ВООПИиК обнаружили его фундамент — одну из казарм острога. В 2016 году он был выявлен, а годом позже удалось раскрыть фундамент еще одной постройки — кухни.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Достоевский#Каторжный острог#Достопримечательности#Острог
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