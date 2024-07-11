Настоящий музей. Омичам предложили поучаствовать в конкурсе эскизов для арт-фестиваля

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
В нашем городе благодаря международному арт-фестивалю «Омск, ты просто космос!» в районе «Модерн» в Советском округе появится настоящий музей под открытым небом. Сейчас у омичей есть возможность предложить свои рисунки для воплощения художникам.
Эскизы могут быть посвящены следующим темам:
«Узнать подробности об участии в конкурсе и получить консультацию можно по телефону оргкомитета: +7 (3812) 38-92-72. Также можно отправить заявку на конкурс по электронной почте: [email protected]. В теме письма укажите „ЭСКИЗ НА КОНКУРС_ФИО“», — уточнили в пресс-службе правительства.
Напомним, что фестиваль продлится больше месяца — с 1 июля по 15 августа. О проведении арт-фестиваля стало известно еще в феврале. На всероссийском конкурсе «Время молодых» было решено провести масштабное событие в нашем городе. Название для фестиваля и округ, который станет «музеем» для работ художников, выбирали сами жители Омска.