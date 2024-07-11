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Posted Сегодня, 05:15

Published Сегодня, 05:15

Modified Сегодня, 05:17

Updated Сегодня, 05:17

иллюстрация

Настоящий музей. Омичам предложили поучаствовать в конкурсе эскизов для арт-фестиваля

11 июля 2024, 05:15
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омичам предложили поучаствовать в конкурсе эскизов для арт-фестиваля

Работы омичей могут украсить фасады домов, участвующих в международном арт-фестивале под названием «Омск, ты просто космос!». Свои творения можно отправить до 20 июля.

В нашем городе благодаря международному арт-фестивалю «Омск, ты просто космос!» в районе «Модерн» в Советском округе появится настоящий музей под открытым небом. Сейчас у омичей есть возможность предложить свои рисунки для воплощения художникам.

Эскизы могут быть посвящены следующим темам:

  • героям специальной военной операции;
  • спорту;
  • науке и научным достижениям;
  • творческим прорывам;
  • промышленности и технологиям;
  • культурному наследию.
«Узнать подробности об участии в конкурсе и получить консультацию можно по телефону оргкомитета: +7 (3812) 38-92-72. Также можно отправить заявку на конкурс по электронной почте: [email protected]. В теме письма укажите „ЭСКИЗ НА КОНКУРС_ФИО“», — уточнили в пресс-службе правительства.
международный арт-фестивальмеждународный арт-фестиваль
международный арт-фестиваль
Фото: Правительство Омской области

Напомним, что фестиваль продлится больше месяца — с 1 июля по 15 августа. О проведении арт-фестиваля стало известно еще в феврале. На всероссийском конкурсе «Время молодых» было решено провести масштабное событие в нашем городе. Название для фестиваля и округ, который станет «музеем» для работ художников, выбирали сами жители Омска.

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