Настоящий музей. Омичам предложили поучаствовать в конкурсе эскизов для арт-фестиваля

Напомним, что фестиваль продлится больше месяца — с 1 июля по 15 августа. О проведении арт-фестиваля стало известно еще в феврале. На всероссийском конкурсе «Время молодых» было решено провести масштабное событие в нашем городе. Название для фестиваля и округ, который станет «музеем» для работ художников, выбирали сами жители Омска.