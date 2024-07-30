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Published Сегодня, 07:20

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Updated Сегодня, 07:23

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Из омского правительства уволился замминистра, который отвечал за подготовку к зиме

30 июля 2024, 07:20
Фото: 1MI
Иллюстрация
Егор Гришаев покинул министерство энергетики по собственному желанию.

Губернатор Омской области освободил от должности замминистра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Егора Гришаева. Соответствующее распоряжение глава региона подписал накануне, 29 июля. Согласно документу, завтра у Гришаева последний рабочий день.

Город55 узнал причину отставки.

«Егор Александрович Гришаев увольняется по собственному желанию», — сообщила пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева.

Таким образом, у министра энергетики Омской области Владимира Шнипко пока остается два заместителя — Яна Старухина и Святослав Комерзан.

Егор Гришаев проработал на должности замминистра пять месяцев. Он отвечал за вопросы тепловодоснабжения, энергетики и газификации, а также за подготовку региона к зиме.

Пополнение. У главы омского минэнерго Шнипко появился новый заместитель
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#Евгений Игишев#Политика#Омская область#Отставка#Губернатор#Министерство энергетики
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