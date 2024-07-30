Из омского правительства уволился замминистра, который отвечал за подготовку к зиме

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Губернатор Омской области освободил от должности замминистра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Егора Гришаева. Соответствующее распоряжение глава региона подписал накануне, 29 июля. Согласно документу, завтра у Гришаева последний рабочий день.
Город55 узнал причину отставки.
«Егор Александрович Гришаев увольняется по собственному желанию», — сообщила пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева.
Таким образом, у министра энергетики Омской области Владимира Шнипко пока остается два заместителя — Яна Старухина и Святослав Комерзан.
Егор Гришаев проработал на должности замминистра пять месяцев. Он отвечал за вопросы тепловодоснабжения, энергетики и газификации, а также за подготовку региона к зиме.